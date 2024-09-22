إجلاء 1500شخص في كوريا بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية

ابوظبي - سيف اليزيد - أجلت السلطات في جمهورية كوريا، 1500 شخص من منازلهم في المناطق الجنوبية بالبلاد، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة التي سجلت مستويات قياسية، في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، عن المقر المركزي لمواجهة الكوارث والسلامة القول إنه لم يتم الإبلاغ عن أي ضحايا حتى الآن.

وأوضحت أن عدة أقاليم في جنوب البلاد شهدت أمطارا غزيرة من يوم الجمعة، حتى مساء أمس السبت، مما تسبب في غمر الطرق وحدوث انهيارات أرضية.

كما أدت الفيضانات إلى غمر 170 منزلا و3 مصانع ومستشفى واحدة و4166 هكتارا من الحقول الزراعية.