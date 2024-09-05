شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: مستعدون لاستئناف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

نقل الغاز

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة فلاديفوستوك، اليوم الخميس، أن موسكو مستعدة لمواصلة ضخ إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد انتهاء عقد العبور الحالي في نهاية العام.وقال بوتين، في جلسة عامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الواقعة على ساحل المحيط الهادئ في روسيا: "نحن وشركة جازبروم نريد الوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا، الذين لدينا معهم عقود طويلة الأجل".وأشار إلى أن روسيا ليست في وضع يسمح لها بإجبار أوكرانيا على تمديد عقد العبور، وأن الدول الأوروبية، التي يمكنها ممارسة الضغط على كييف، تبدي اهتماما ضئيلا.وبين بوتين أنه إضافة إلى ذلك، أغلقت بولندا خط أنابيب يامال الذي ينقل الغاز عبر بيلاروس إلى بولندا وألمانيا، ولم يتم ربط ألمانيا بخط أنابيب نورد ستريم 2 الذي يمر تحت بحر البلطيق.