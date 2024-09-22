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بعد أزمة سياسية.. فرنسا تعلن تشكيل الحكومة الجديدة

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د ب أ - باريس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة سياسية.. فرنسا تعلن تشكيل الحكومة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت فرنسا تشكيل الحكومة الجديدة بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر من أزمة سياسية.
وأعلن قصر الإليزيه أسماء أكثر من 30 وزيرا ووزير دولة مساء السبت.
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (أ ف ب)

الحكومة الفرنسية

وجرى شغل جميع المناصب الرئيسية بوجوه جديدة، فيما احتفظ سباستيان لوكورنو فقط بمنصبه كوزير دفاع. وسيتولى جان- نويل بارو منصب وزير الخارجية، وبرونو رتايو منصب وزير الداخلية.
وسيكون أنطوان أرمان مسؤولا عن الشؤون الاقتصادية والمالية.
الآلاف يتظاهرون ضد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد - موقع vanguardngr

الوضع السياسي في فرنسا

ورغم ذلك لم يتضح ما إذا كان هذا سيضع حدا للأزمة السياسية التي تواجه فرنسا منذ بداية الصيف، ومدة استمرار الحكومة الجديدة. وما زال الوضع السياسي في فرنسا ملتبسا ويتسم بالتناقض .
وبرغم فوز التحالف اليساري على نحو غير متوقع بالانتخابات البرلمانية المبكرة قبل ما يزيد قليلا على شهرين، ستتولى مقاليد الحكم في البلاد الآن حكومة من تيار يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء الجديد ميشيل بارنييه، ولن يضطلع معسكر اليسار بدور مهيمن فيها.
وربما يلوح في الأفق تصويت على عدم الثقة قريبا في الحكومة من جانب اليسار وكذلك اليمين المتطرف.
ونظم آلاف الأشخاص احتجاجات في أرجاء مختلفة من فرنسا قبل إعلان التشكيل الوزارى الجديد .
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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