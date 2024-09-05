شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تراجع مخزون النفط الأمريكي للأسبوع الثالث على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

مخزون النفط الأمريكي

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجعا جديدا في مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات، بعد تراجع خلال الأسبوعين الماضيين.وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية، اليوم الخميس، أن مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة تراجع خلال الأسبوع المنتهي يوم 30 أغسطس الماضي بمقدار 9ر6 مليون برميل، بعد تراجعه بمقدار 800 ألف برميل في الأسبوع السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 900 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.ومع التراجع الذي تجاوز التوقعات، أصبح المخزون الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي 3ر418 مليون برميل، أي أقل بنسبة 5% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.وفي المقابل، ذكرت الإدارة أن مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) تراجع بمقدار 400 ألف برميل ليصبح أقل بنسبة 10% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.وفي الوقت نفسه، ارتفع مخزون البنزين بمقدار 800 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 2% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.