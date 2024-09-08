سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 8-9-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "أموال الغد" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد، الموافق 8-9-2024، في البنوك المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي نحو 48.37 جنيه للشراء48.51 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.39 جنيه للشراء،48.49 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.39 جنيه للشراء،48.49 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة48.39 جنيه للشراء، 48.49 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.37 جنيهللشراء، 48.47 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 48.39 جنيهللشراء، 48.49 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي48.51 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي48.39 جنيه للشراء، 48.49 جنيه للبيع.