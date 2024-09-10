شكرا لقرائتكم خبر عن أماك توقع خطاب نوايا لاستكشاف وتطوير واستخراج خام النيكل والمعادن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين - أماك، توقيع خطاب نوايا مع شركة باور ميتال ريسورسز المدرجة في لندن، بتاريخ 9 سبتمبر 2024.
وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن خطاب النوايا يهدف إلى إبرام اتفاقية مشروع مشترك لاستكشاف وتطوير واستخراج خام النيكل والمعادن ذات الصلة بموجب رخصة استكشاف موقع قطن المملوك لشركة أماك الواقع في جنوب غرب المملكة العربية السعودية.
وبينت أنه في إطار اتفاقية تأسيس الشركة المشتركة لاحقاً، ستكون نسبة التملك لكل طرف على النحو التالي:
- 51 % لصالح شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك).
- 49 % لصالح شركة باور ميتال ريسورسز من الشركة المشتركة مستقبلا بشرط إنفاقها مبلغا متفقا عليه مسبقا على عمليات استكشاف موقع قطن خلال عامين.
وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من إنشاء هذه الشركة، الاستفادة من خبرات شركة باور ميتال ريسورسز في مجال استكشاف وتطوير واستخراج خام النيكل والمعادن ذات الصلة بالإضافة إلى المعالجة والتسويق والبيع بموقع رخصة كشف قطن.
وأضافت أن من ضمن الأهداف الأخرى لإنشاء هذه الشركة هو إتاحة الفرصة لشركة المصانع الكبرى للتعدين لتركيز أنشطتها الرئيسية على دراسة وتطوير وتنفيذ مشاريع استغلال معادن الأساس مثل النحاس والزنك والمعادن الثمينة مثل الذهب والفضّة في المملكة العربية السعودية.
ويسري مفعول خطاب النوايا هذا لمدة 3 أشهر (قابلة للتمديد) لحين الانتهاء من صياغة شروط الاتفاقية الملزمة يتفق عليها الأطراف، وينتهي مفعول خطاب النوايا تلقائيًا عند إبرام الاتفاقية، أو عند انتهاء فترة 3 أشهر -أو أي تمديد لها-.
وأكدت أنه لا يترتب على خطاب النوايا أي التزامات مالية أو قانونية لأي طرف تجاه الآخر، وأن ما ينتج عنها من اتفاقات سيتم صياغته لاحقاً باتفاقيات وعقود تفصيلية.
وأضافت أن شركة باور ميتال ريسورسز قد أكملت بنجاح مشروع استكشاف في المملكة العربية السعودية، كما لديها العديد من المشاريع القائمة في أستراليا، وبوتسوانا، وكندا، وتنزانيا والولايات المتحدة الأمريكية ، ويقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة.
وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن خطاب النوايا يهدف إلى إبرام اتفاقية مشروع مشترك لاستكشاف وتطوير واستخراج خام النيكل والمعادن ذات الصلة بموجب رخصة استكشاف موقع قطن المملوك لشركة أماك الواقع في جنوب غرب المملكة العربية السعودية.
وبينت أنه في إطار اتفاقية تأسيس الشركة المشتركة لاحقاً، ستكون نسبة التملك لكل طرف على النحو التالي:
- 51 % لصالح شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك).
- 49 % لصالح شركة باور ميتال ريسورسز من الشركة المشتركة مستقبلا بشرط إنفاقها مبلغا متفقا عليه مسبقا على عمليات استكشاف موقع قطن خلال عامين.
وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من إنشاء هذه الشركة، الاستفادة من خبرات شركة باور ميتال ريسورسز في مجال استكشاف وتطوير واستخراج خام النيكل والمعادن ذات الصلة بالإضافة إلى المعالجة والتسويق والبيع بموقع رخصة كشف قطن.
وأضافت أن من ضمن الأهداف الأخرى لإنشاء هذه الشركة هو إتاحة الفرصة لشركة المصانع الكبرى للتعدين لتركيز أنشطتها الرئيسية على دراسة وتطوير وتنفيذ مشاريع استغلال معادن الأساس مثل النحاس والزنك والمعادن الثمينة مثل الذهب والفضّة في المملكة العربية السعودية.
ويسري مفعول خطاب النوايا هذا لمدة 3 أشهر (قابلة للتمديد) لحين الانتهاء من صياغة شروط الاتفاقية الملزمة يتفق عليها الأطراف، وينتهي مفعول خطاب النوايا تلقائيًا عند إبرام الاتفاقية، أو عند انتهاء فترة 3 أشهر -أو أي تمديد لها-.
وأكدت أنه لا يترتب على خطاب النوايا أي التزامات مالية أو قانونية لأي طرف تجاه الآخر، وأن ما ينتج عنها من اتفاقات سيتم صياغته لاحقاً باتفاقيات وعقود تفصيلية.
وأضافت أن شركة باور ميتال ريسورسز قد أكملت بنجاح مشروع استكشاف في المملكة العربية السعودية، كما لديها العديد من المشاريع القائمة في أستراليا، وبوتسوانا، وكندا، وتنزانيا والولايات المتحدة الأمريكية ، ويقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة.