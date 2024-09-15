شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البيض في السعودية خلال شهر.. وارتفاع «منتجات الحليب» والان نبدء بالتفاصيل

سعر الحليب في السعودية

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار البيض في السعودية خلال شهر أغسطس الماضي، على أساس شهري، فيما ارتفعت أسعار الحليب ومنتجاته.وبحسب نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، بلغ سعر الحليب الطازج المحلي 6 ريالات مستقرا، فيما ارتفع سعر الحليب السائل المعلب بنسبة 0.8% مسجلا 3.7 ريال.بلغ سعر الحليب البودرة المعلب (1.8 كجم) 85.31 ريال، مرتفعا بنسبة 0.5% على أساس شهري، فيما سجل سعر حليب الأطفال حديثي الولادة 48.84 ريال، مرتفعا بنسبة 0.7%.واستقر سعر اللبن الطازج واللبن الزبادي على أساس شهري، إذ سجلا 8.51 ريال، و2 ريال على التوالي في أغسطس الماضي.وارتفع سعر القشطة بنسبة 0.8% إلى 6.5 ريال، فيما ارتفع سعر الجبن الشيدر العلب 1.8% إلى 5.84 ريال.وسجل سعر الجبن الكاسات المحلي 18.68 ريال، منخفضا بنسبة 5%، بينما ارتفع سعر الجبن الكاسات المستورد بنسبة 0.3% مسجلا 7.81 ريال.وبلغ سعر الجبن المثلثات 5.33 ريال في شهر أغسطس، منخفضا بنسبة 0.7% على أساس شهري.وسجل سعر البيض المحلي في شهر أغسطس الماضي، 16.84 ريال للطبق، منخفضا بنسبة 0.4%، و5.3% على أساس شهري وسنوي على التوالي.