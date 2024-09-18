أمانة منطقة الباحة تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 94

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أمانة-الباحة

الخليج 365_الباحة

استكملت أمانة منطقة الباحة جميع الاستعدادات والترتيبات لإبراز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني الـ 94 للمملكة .

وأنهت الامانة تركيب أعلام وإضاءات باللون الأخضر والأبيض على مبنى الأمانة الرئيس وعلى الطرق والمحاور والميادين العامة والمتنزهات، إضافة إلى الإعداد والتحضير لإطلاق حزمة من الفعاليات الوطنية والأنشطة المصاحبة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأوضح أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية لاحتفالات المنطقة باليوم الوطني الدكتور علي بن محمد السواط أن الأمانة وبلديات المنطقة اكملت جميع الترتيبات والتجهيزات اللوجستية لمناسبة اليوم الوطني, حيث جرى تحسين وتجميل مداخل المدن والمحاور والميادين وتركيب وتوزيع أكثر من 50 ألف علم, وعمل تيوبات إضاءات خضراء ليد بطول 300 ألف متر طولي، وإضاءة عدد 134 مبنى ومرفقاً بلدياً، مع تهيئة وصيانة عدد 272 متنزهاً وحديقة عامة بمساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع، وتثبيت 83 مجسماً مصممة وفق الهوية البصرية لليوم الوطني، وتجهيز أكثر من 10 آلاف هدية عبارة عن توزيعات وباقات ورواد وهدايا أخرى.

وأضاف أن الأمانة وبلدياتها تنظم بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين فعاليات وطنية متعددة منها رقصات فلكورية, وفنون شعبية, ومعارض تشكيلية, ومحاضرات ثقافية, وأمسيات شعرية, ومعارض تشكيلية, وأزياء, وأطعمة تراثية, ومسيرات للدراجات والسيارات والخيول, ومسرح طفل, ومهرجانات للأسر المنتجة وعربات الأطعمة المتنقلة ومسابقات وهدايا وزيارات للمرضى المنومين في المستشفيات.

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