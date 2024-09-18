شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل"الفيدرالى الأمريكى" يخفض سعر الفائدة 0.5% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خفض الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، معدل الفائدة القياسي، بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بعد أن نجح في ترويض التضخم تقريباً.

ومن شأن تلك الخطوة أن تخفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية.



خفض سعر الفائدة

وأصدر الفيدرالي الأميركي أول خفض لسعر الفائدة منذ الأيام الأولى لوباء كوفيد، حيث خفض نصف نقطة مئوية من أسعار الفائدة القياسية في محاولة لتجنب التباطؤ في سوق العمل.



ومع تراجع صورة الوظائف والتضخم، اختارت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي على الاقتراض لليلة واحدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، ما يؤكد توقعات السوق التي تحولت مؤخرًا من توقعات لخفض بمقدار النصف. مقاس.



وبعيداً عن التخفيضات الطارئة في أسعار الفائدة خلال كوفيد، كانت آخر مرة خفضت فيها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بمقدار نصف نقطة في عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.