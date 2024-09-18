- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف شركة إيطالية توجه أنظارها للسوق السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن اتحاد أعمال إيطالي يضم 7 آلاف شركة، عزمه توسيع نطاق الاستثمارات الإيطالية بالمملكة والعمل مع المستثمرين السعوديين، لاستكشاف الفرص الواعدة في إطار رؤية 2030، حيث يمثل الاتحاد كبرى الشركات الإيطالية العاملة بقطاعات اقتصادية حيوية.
جاء هذا الإعلان خلال ملتقى الأعمال السعودي الإيطالي المنعقد اليوم، بمقر اتحاد الغرف السعودية، بمشاركة سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة كارلو بالدوتشي وأكثر من 140 شركة، وممثلي عدد من الجهات الحكومية بالبلدين.
وقال محافظ إقليم لومبارديا الإيطالي أتيليو فونتانا: "إن الإقليم الذي يتجاوز ناتجه المحلي الإجمالي 444 مليار دولار يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الإيطالي، ويتيح فرصاً كبيرة للمستثمرين الدوليين".
من جهته نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي المهندس كامل المنجد بتطور التجارة الثنائية بين المملكة وإيطاليا التي بلغت نحو 38 مليار ريال، تسهم فيها منطقة لومبارديا بشكل كبير من خلال الصادرات الرئيسية مثل الآلات والمواد الكيميائية ومنتجات السيارات.
وأضاف أن التعاون في مجال الخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية والتقنيات الرقمية سيفتح للمستثمرين الإيطاليين فرصًا كبيرة، فيما يمكن للخبرات الإيطالية بالبناء والتشييد المساهمة في المشاريع السعودية الضخمة.
يذكر أن منطقة لومبارديا بإيطاليا تعد مركزاً للتمويل والصناعة، وتستضيف البورصة الإيطالية وتجذب الاستثمارات العالمية في قطاعات مثل السيارات والفضاء وعلوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
جاء هذا الإعلان خلال ملتقى الأعمال السعودي الإيطالي المنعقد اليوم، بمقر اتحاد الغرف السعودية، بمشاركة سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة كارلو بالدوتشي وأكثر من 140 شركة، وممثلي عدد من الجهات الحكومية بالبلدين.
وقال محافظ إقليم لومبارديا الإيطالي أتيليو فونتانا: "إن الإقليم الذي يتجاوز ناتجه المحلي الإجمالي 444 مليار دولار يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الإيطالي، ويتيح فرصاً كبيرة للمستثمرين الدوليين".
فرص استثماريةوأوضح أن زيارتهم للمملكة، تهدف لتعزيز إسهام الخبرات الإيطالية بالقطاعات والمشاريع السعودية في مجالات الاستثمار والتعاون العلمي والثقافي، مبدياً استعدادهم لتقديم كل المحفزات للمستثمرين السعوديين.
من جهته نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي المهندس كامل المنجد بتطور التجارة الثنائية بين المملكة وإيطاليا التي بلغت نحو 38 مليار ريال، تسهم فيها منطقة لومبارديا بشكل كبير من خلال الصادرات الرئيسية مثل الآلات والمواد الكيميائية ومنتجات السيارات.
وأضاف أن التعاون في مجال الخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية والتقنيات الرقمية سيفتح للمستثمرين الإيطاليين فرصًا كبيرة، فيما يمكن للخبرات الإيطالية بالبناء والتشييد المساهمة في المشاريع السعودية الضخمة.
يذكر أن منطقة لومبارديا بإيطاليا تعد مركزاً للتمويل والصناعة، وتستضيف البورصة الإيطالية وتجذب الاستثمارات العالمية في قطاعات مثل السيارات والفضاء وعلوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.