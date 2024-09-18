شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط في تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

تباين المخزون الأمريكي

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في التعاملات الأمريكية اليوم الأربعاء بعد تراجعه في بداية التعاملات على خلفية تباين العوامل المؤثرة على السوق، حيث تدفع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الأسعار إلى الارتفاع، في حين تدفع مؤشرات تباطؤ الطلب العالمي، وبخاصة في الصين الأسعار إلى التراجع.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنحو 71 دولارا للبرميل، في حين جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بأكثر من 73 دولارا للبرميل.واستردت العقود خسائرها المبكرة، ثم سجلت ارتفاعا لوقت قصير قبل أن تستقر مع تقدم التعاملات بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزون النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 63ر1 مليون برميل، في حين أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس ارتفاع المخزون بمقدار مليوني برميل.ومازالت أسعار النفط الخام أقل من مستوياتها منذ بداية العام الحالي بما يعكس احتمالات تراجع الطلب على الخام في الصين وخطط تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط لزيادة الإنتاج فيما بعد.