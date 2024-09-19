شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 271.94 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

جاء ذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، فيما سجلت أسعار الذهب عالميا صعودا قياسيا. سعر جرام الذهب اليوم في السعودية سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، 310.79 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 284.89 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى، 271.94 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، 233.09 ريال. سعر الذهب اليوم في السعودية وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 181.29 ريال.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية إلى 155.39 ريال. سعر الذهب اليوم وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، 9665 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية 2176 ريالا.

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية، 310.786 ألف ريال.