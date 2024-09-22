شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه.. استقرار في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بآخر مستويات سجلها داخل البنوك المصرية. سعر الريال في البنك المركزي سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 12.91 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك الأهلي المصري وبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 12.90 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك مصر واستقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك مصر، عند 12.90 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الإسكندرية وسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية، 12.91 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك قناة السويس وبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 12.89 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك التجاري الدولي واستقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي، 12.87 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي وسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي، 12.89 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع. سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي وبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 12.94 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الكويت الوطني واستقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت الوطني، 12.86 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك قطر الوطني وسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قطر الوطني، 12.83 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.