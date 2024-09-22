انت الان تتابع خبر السامرائي يبحث مع المالكي ملف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السامرائي، ورد لـ الخليج 365، انه "التقى رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، وجرى بحث اخر المستجدات على الساحة السياسية العراقية والتطورات الأمنية على المستويين المحلي والإقليمي، كما تمت مناقشة التصعيد الجاري في جنوب لبنان وعدة ملفات أخرى تتعلق بالوضع الإقليمي والدولي".



وأكد الجانبان على "أهمية التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين جميع الأطراف السياسية في العراق، بما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، وضرورة توحيد الجهود بُغية تعزيز التعاون بين مختلف الكتل السياسية لضمان مواجهة التحديات التي يمر بها العراق والمنطقة، والاتفاق على حسم إنتخاب رئيس لمجلس النواب وفق الاستحقاقات والتفاهمات السياسية بين الأطراف المعنية".