شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين وزير الإسكان شريف الشربينى بعضوية مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن بنك التعمير والإسكان، عن إحاطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن ترشيح تعيين شريف مجدي الشربيني، وزير الإسكان، لعضوية مجلس إدارة المصرف ممثلًا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدلًا من محمد عصام الدين رمضان.

ويضم مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، حسن غانم عضو مجلس الإدارة المنتدب (تنفيذي) ممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان، وعضوية كل من عاصم الجزار، وهاني سويلم، ورانده المنشاوي، ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومصطفى القماش، ممثل عن شركة مصر لتأمينات الحياة، وعلاء الدين حسن، وممثل عن شركة مصر للتأمين، وشريف الأخضر، ممثل عن شركة ريمكو، ومحمد المعزاوي ممثل عن شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار، وأحمد أبو هندية بصفته مساهم.