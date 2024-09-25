البنك المركزي الصيني يضخ 300 مليار يوان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم 300 مليار يوان (73ر42 مليار دولار) في النظام المالي عبر آلية الإقراض متوسطة الأجل؛ بهدف المحافظة على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

ونقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا)، أن هذه القروض مدتها عام بفائدة تبلغ 2% أي أقل بمقدار 30 نقطة أساس عن الفائدة على القروض المماثلة السابقة.

وبعد هذه العملية وصل إجمالي قيمة التسهيلات التي قدمها البنك المركزي عبر آلية الإقراض متوسطة الأجل إلى 878ر6 تريليونات يوان.

وتعد إعادة الشراء العكسية المعروفة بـ”الريبو العكسي”، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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