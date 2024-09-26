شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه.. تراجع في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، داخل البنوك العاملة في مصر.
سعر الريال في البنك المركزيسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك الأهلي المصريوبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 12.89 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك مصروانخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر، إلى 12.90 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الإسكندريةوتراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية إلى، 12.90 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قناة السويسوسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 12.88 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك التجاري الدوليوبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي، 12.86 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك فيصل الإسلاميوتراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي، إلى 12.86 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.
سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلاميوسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 12.94 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الكويت الوطنيوانخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت الوطني إلى 12.85 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قطر الوطنيوتراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قطر الوطني، إلى 12.83 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.
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