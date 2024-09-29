شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: الموافقة على إصدارات أسهم شركات جديدة بـ344.9 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر يوليو 2024، وبلغت 262 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 26.2 مليار جنيه، مقارنة بـ202 موافقة خلال شهر يوليو من عام 2023 بقيمة مصـدرة قدرها 25.8 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 29.7%، وانخفاضًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 50.5%.

ووزعت الموافقات بين 261 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 25.2 مليار جنيه خلال شهر يوليو لعام 2024 مقابل 198 موافقة بقيمة 36.1 مليار جنيه خلال شهر نفسه من عام 2023 بنسبة نمو 31.8% في عدد الموافقات، وانخفاضًا بنسبة 30.1% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم موافقة واحدة بقيمة 933.5 مليون جنيه خلال شهر يوليو عام 2024 مقارنة مع 4 موافقات بقيمة 16.7 مليار جنيه خلال شهر يوليو لعام 2023 بنسبة انخفاض 75% في عدد الموافقات، وانخفاضًا بنسبة 94.4% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 بلغت 1882 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 344.9 مليار جنيه، مقارنة بـ1656 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 237.8 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات نموًا بنسبة 13.6%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 45%.

ووزعت الموافقات بين 1869 موافقات لتأسيس شركات بقيمة 326.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقابل 1635 موافقة، بقيمة 201 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2023 بنسبة نمو 14.3% في عدد الموافقات، وبنسبة نمو 62.5% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 13 موافقة بقيمة 18.3 مليار جنيه مقارنة مع 21 موافقة بقيمة 36.8 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 38.1% في عدد الموافقات، و50.4% بقيمة التأسيس.