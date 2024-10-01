شكرا لقرائتكم خبر عن «سابتكو» توقع عقد تشغيل شبكة النقل العام بالحافلات في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" عقد مشروع تشغيل شبكة النقل العام بالحافلات بمحافظة الاحساء (المبرز - الهفوف - الجفر - العمران) مع أمانة محافظة الأحساء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 92.9 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 5 سنوات.
ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للعقد على النتائج المالية للشركة خلال الربع الثالث من عام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 92.9 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 5 سنوات.
ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للعقد على النتائج المالية للشركة خلال الربع الثالث من عام 2025م.