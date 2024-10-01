الاقتصاد

«سابتكو» توقع عقد تشغيل شبكة النقل العام بالحافلات في الأحساء

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة للنقل الجماعي "سابتكو" عقد مشروع تشغيل شبكة النقل العام بالحافلات بمحافظة الاحساء (المبرز - الهفوف - الجفر - العمران) مع أمانة محافظة الأحساء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 92.9 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 5 سنوات.
ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للعقد على النتائج المالية للشركة خلال الربع الثالث من عام 2025م.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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