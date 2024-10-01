شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليجية العامة» تتسلم إفادة بتوافق 3 أنشطة للشركة مع الضوابط الشرعية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني استلامها، اليوم، إفادة تؤكد اكتمال عملية مراجعة أنشطة الشركة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة من قبل دار المراجعة الشرعية بصفتها المستشار الشرعي الخاص بالشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن الإفادة تؤكد توافق ثلاث أنشطة للشركة مع "الضوابط الشرعية" المحددة من قبل اللجنة.
والأنشطة هي: فصل الحسابات حساب المساهمين عن حساب حملة الوثائق، واستثمارات الحسابات (حساب المساهمين وحساب حملة الوثائق)، ومنتجات التأمين.
وستتولى اللجنة مع الدار مسؤولية الرقابة والمراجعة على عمليات وأنشطة الشركة المذكورة من الناحية الشرعية.
ومن أجل تقييم التزام الـشركة بالسياسات والإجراءات الشرعية والمبادئ التوجيهية والإبلاغ عن أي خلل في التطبيق ستقوم الدار بالتدقيق الشرعي على أعمال الشركة وفقًا لمعيار الحوكمة الشرعية رقم 2 الصادر عن الأيوفي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن الإفادة تؤكد توافق ثلاث أنشطة للشركة مع "الضوابط الشرعية" المحددة من قبل اللجنة.
والأنشطة هي: فصل الحسابات حساب المساهمين عن حساب حملة الوثائق، واستثمارات الحسابات (حساب المساهمين وحساب حملة الوثائق)، ومنتجات التأمين.
وستتولى اللجنة مع الدار مسؤولية الرقابة والمراجعة على عمليات وأنشطة الشركة المذكورة من الناحية الشرعية.
ومن أجل تقييم التزام الـشركة بالسياسات والإجراءات الشرعية والمبادئ التوجيهية والإبلاغ عن أي خلل في التطبيق ستقوم الدار بالتدقيق الشرعي على أعمال الشركة وفقًا لمعيار الحوكمة الشرعية رقم 2 الصادر عن الأيوفي.