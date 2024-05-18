هل اقترب موعد انتهاء الدورة الصعودية الحالية للبيتكوين؟

شهدت أسعار البيتكوين تباين بين دورات الهبوط والصعود على مدار العقد الماضي.

وبشكل عام، يُعتبر الانقسام في مكافأة تعدين البيتكوين، عامل محوري لبداية السوق الصاعدة.

حاليا، تسيطر الدببة على العامين اللذين يسبقان كل حدث انقسام في مكافأة التعدين.

الدورة الحالية:

الوضع الحالي يختلف عن السائد، حيث بدأت الدورة الصعودية الحالية في منتصف عام 2023 مدفوعة بالتوقعات حول الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة.

ومع إقرار هذه المنتجات في أوائل عام 2024، تجاوزت عملة البيتكوين أعلى مستوياتها التاريخية لعام 2021، مسجلة سعر جديد قدره 74,000 دولار.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها البيتكوين قمة جديدة قبل حدث الانقسام.

عندما تمت الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة، اعتُبرت البيتكوين أصل استثماري مشروع، حيث تضمنت الشركات التي أطلقتها أسماء كبيرة مثل “BlackRock” و”Fidelity”.

ارتفعت التدفقات بشكل كبير في الأشهر الأولى، ورغم تراجع الطلب قليلا في الأسابيع الأخيرة، استمرت البيتكوين في التداول بين 60,000 و70,000 دولار.

التوقعات المستقبلية:

إلى جانب ذلك، يُشاع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وهو ما يُعتبر عادة تطور إيجابي للأصول ذات المخاطر العالية مثل البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

وفي الشهر الماضي، حدث الانقسام الذي أدى إلى تقليل إنتاج البيتكوين اليومي إلى حوالي 450 بيتكوين.

ورغم أن معظم الخبراء يرون أن تأثير الانقسام يتضاءل مع مرور الوقت، إلا أن الحقيقة هي أن العرض الجديد للبيتكوين يتناقص بشكل كبير.

متى ستنتهي الدورة الصعودية؟

أشار “كي يونغ جو”، الرئيس التنفيذي لشركة “CryptoQuant” إلى أن البيتكوين حاليا في منتصف دورة صعودها.

وأوضح من خلال مخطط أن القيمة السوقية الفعلية للبيتكوين تنمو بشكل أسرع من قيمتها المحققة.

عادة ما يستمر هذا الاتجاه لمدة عامين، مما يعني أن الدورة الصعودية الحالية قد تنتهي في غضون الأشهر 11 المقبلة.

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