وضع السوق: عملة البيتكوين تبدأ في التعافي وتحافظ على سعرها فوق مستوى 60 ألف دولار

شهد سوق العملات الرقمية المشفرة تقلبات ملحوظة خلال 24 ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية حوالي 2.36 تريليون دولار، وهو ذات المستوى المسجل تقريبا في اليوم السابق.

في 24 ساعة الأخيرة، تعرض سعر البيتكوين لتذبذبات كبيرة، صاحب هذا التذبذب في سعر البيتكوين غالبية العملات الرقمية البديلة.

حيث شهدنا تحركات متعددة للأسعار خلال الفترة الأخيرة.

البيتكوين تتعافى فوق مستوى 60 ألف دولار:

كان المضاربون على انخفاض سعر البيتكوين يسعون جاهدين لدفع السعر دون مستوى 60 ألف دولار أمس، ونجحوا في ذلك لفترة قصيرة.

حيث انخفض السعر إلى حوالي 58400 دولار، وهو مستوى لم نشهده منذ أوائل شهر مايو الماضي.

ولكن وجد سعر البيتكوين دعم قوي عند هذا المستوى وارتد، ليتداول حاليا عند حوالي 60,800 دولار.

يبقى من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت الضغوط البيعية قد انتهت أم أن هناك المزيد من التحديات مستقبلا.

أداء العملات الرقمية البديلة:

تشهد غالبية العملات الرقمية البديلة مرحلة من التعافي، حيث يُتداول معظمها باللون الأخضر وحقق بعضها مكاسب طفيفة مقارنة بأسعار الأمس.

ارتفع سعر العملة الرقمية سولانا بنسبة تقارب 9٪ خلال اليوم، ويحاول المضاربون على الارتفاع دفع السعر نحو المزيد من الارتفاع.

من بين العملات الرقمية الأفضل أداء أيضا العملة الرقمية Chainlink (LINK)، التي ارتفعت بنسبة تقارب 7٪ خلال 24 ساعة الماضية، تليها عملة TON التي سجلت ارتفاع بنسبة 6٪.

في فئة العملات الرقمية ذات الطابع الميم تبدو الأمور إيجابية بشكل عام.

ارتفعت هذه الفئة من العملات الرقمية بنسبة 3.5٪، وسجلت بعض هذه العملات الرقمية زيادات كبيرة.

ارتفع سعر PEPE بنسبة تقارب 10٪ وWIF بنسبة 15.7٪ وFLOKI بنسبة 10.1٪ مما يظهر انتعاش ملحوظ في السوق.

بشكل عام، يبقى التساؤل ما إذا كانت فترة الهبوط الأسوأ قد انتهت أم أن السوق يواجه المزيد من التقلبات في الأيام المقبلة.

وفقا لمؤشر الخوف والجشع الشهير، الذي يقيس العواطف والمشاعر من مصادر متنوعة، فإن السوق حاليا في حالة من الخوف.

قد يشير هذا إلى وجود قاع مؤقت، ولكنه يعكس أيضا حالة عدم اليقين السائدة في الوقت الراهن.

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