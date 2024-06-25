استمرار نزيف الأموال من صناديق ETF البيتكوين وتزايد حالة الذعر بين المؤسسات!

تواصل صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في الولايات المتحدة تسجيل تدفقات خارجية كبيرة على مدار سبعة أيام متتالية، مع استمرار انخفاض سعر البيتكوين (BTC) إلى مستويات قياسية جديدة.

يوم أمس الاثنين 24 يونيو، بلغ إجمالي التدفقات الخارجة من جميع صناديق البيتكوين المتداولة التسعة الفورية 174.5 مليار دولار، دون تسجيل أي تدفقات واردة.

تراجع ملحوظ في صناديق البيتكوين المتداولة:

بعد تدفقات خارجية بلغت 545 مليون دولار، تستمر صناديق البيتكوين المتداولة في النزيف مع بداية هذا الأسبوع.

سجلت Grayscale Bitcoin ETF (GBTC) أكبر تدفقات خارجية بقيمة 90.4 مليون دولار يوم الاثنين، مما رفع إجمالي التدفقات الخارجة من GBTC منذ إنشائها إلى ما يقارب 18.5 مليار دولار.

كما تعرض صندوق Fidelity’s FBTC لضربة كبيرة مع تدفقات خارجية بلغت 35 مليون دولار يوم الاثنين، واستمرت التدفقات الخارجية منذ منتصف يونيو، مما أدى إلى انخفاض الأصول المدارة إلى أقل من 10 مليار دولار.

بينما شهدت معظم صناديق البيتكوين المتداولة الأخرى تدفقات خارجية، لم تسجل BlackRock’s IBIT أي تدفقات خارجية منذ إنشائها، على الرغم من وجود فترات عديدة من عدم تسجيل تدفقات واردة مؤخرا.

هذا وتشير عمليات البيع الحالية بوضوح إلى تراجع الحماس المبكر لإطلاق صناديق البيتكوين المتداولة الفورية، بالإضافة إلى انخفاض الاهتمام المؤسساتي بالبيتكوين في ظل حالة عدم اليقين في السوق العالمي.

سجلت منتجات الاستثمار في البيتكوين تدفقات خارجية بقيمة 630 مليون دولار في الأسبوع الماضي.

وسط تصحيح أسعار البيتكوين الحالي، لوحظ تباين كبير مع سوق الأسهم الأمريكية، وخاصة مؤشر ناسداك.

بينما بدأت البيتكوين عام 2024 بمكاسب مذهلة بعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة، كان الربع الثاني مرحلة تجميع حيث ظل سعر البيتكوين محدود ضمن نطاق ضيق.

من ناحية أخرى، واصل مؤشر ناسداك تحقيق مكاسب مطردة منذ منتصف مايو، مما أدى إلى زيادة مكاسبه منذ بداية العام إلى أكثر من 20٪، مما يوضح تفوق أسهم التكنولوجيا على البيتكوين.

حاليا يرى العديد من المحللين أنه ولكي يحقق البيتكوين ارتفاع مستدام، فيلزم وجود محفز قوي مثل ضخ السيولة.

أي إشارة على تغيير في سياسات الاحتياطي الفيدرالي قد تؤدي إلى انعكاس قوي في الاتجاه الصعودي للبيتكوين.

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