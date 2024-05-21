سعر ETH يقفز بنسبة 20% بعد زيادة احتمال قبول صندوق ETF الايثيريوم

في 24 ساعة الأخيرة شهد سعر الايثيريوم ارتفاع كبير حيث يتداول حاليا عند مستوى 3700 دولار مرتفعا بنسبة 20%.

الارتفاع في السعر يأتي بعد الأجواء الحماسية أو الايجابية التي تدور حول الايثيريوم واحتمال الموافقة على ETF الايثيريوم من هيئة SEC وزيادة نسبة الموافقة أكثر من أي وقت مضى.

نشر “إريك بالتشوناس”، أحد كبار المحللين في “بلومبرغ”، برفع احتمالات الموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة للايثيريوم من 25% إلى 75%.

وأشار المحلل إلى أن تسارع وتيرة هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية للموافقة على ETF الايثيريوم قد يكون نتيجة للضغوط السياسية التي تواجهها الهيئة، حيث أظهر موقفها السابق مشاركة قليلة مع المتقدمين.

وذكر “بالتشوناس” أيضا أن هيئة الأوراق المالية والبورصة تحث البورصات مثل بورصة نيويورك وناسداك على ما يبدو على مراجعة ملفاتها، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من الهيئة التنظيمية.

وفي الوقت نفسه، أشار “نيت جيراسي”، المؤسس المشارك لمعهد ETF، إلى أن القرار النهائي بشأن متطلبات التسجيل للصناديق الفردية (S-1) لا يزال معلقا.

وفقا للسيد “جيراسي”، يمكن لهيئة الأوراق المالية والبورصات قبول تعديلات قواعد الصرف (19b-4s) بشكل مستقل عن تسجيل الصندوق (S-1)، والذي من المحتمل أن يتأخر إلى ما بعد الموعد النهائي لطلب صندوق ETF الخاص بالايثيريوم في 23 مايو.

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