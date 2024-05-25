وضع السوق: سعر البيتكوين يحاول العودة لمستوى 70 ألف دولار والايثيريوم يحافظ على مستوى 3700 دولار

بعد إعلان الموافقة على صندوق ETF الايثيريوم شهد سوق الكريبتو بأكمله تذبذب ملحوظ حيث ارتفع سعر البيتكوين لمستوى يفوق 70 ألف دولار واقترب سعر الايثيريوم من مستوى 4000 دولار، بعدها ارتد وصحح السوق في الساعات التي تلت الاعلان.

اليوم بدأت محاولة الصعود مجددا حيث تظهر عملة البيتكوين علامة على الاتجاه الصعودي، حيث ارتفعت بنسبة 2.5% في 24 ساعة الأخيرة وتتداول حاليا عند 69 ألف دولار في حالة استمرارها على هذا النهج واستقرارها فوق مستوى 70 ألف دولار فقد نرى رقم قياسي جديد.

الايثيريوم هدأت بعد الزخم المحيط بـETF الايثيريوم والظاهر أن ضغط البيع لم يترك العملة تتألق أكثر وبقيت دون مستوى 4000 دولار رغم العديد من التحليلات المتفائلة التي ترى أن سعر الايثيريوم سيتضاعف مع البداية الفعلية لتداول ETF الايثيريوم في البورصة.

لكن تبقى مجرد توقعات والواقع أن عملة الايثيريوم لم تقوى بعد على كسر مقاومة 4000 دولار.

العملات الرقمية البديلة بعضها صنع مجده الخاص مثل عملة الميم PEPE التي ارتفعت بنسبة 54% في الأسبوع الأخير وحققت قمة جديدة عند 0.00001538 دولار.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت العملة الرقمية الخاصة بمنصة التداول اللامركزي Uniswap والتي يرمز لها بـ (UNI) ارتفاع مذهل بنسبة 20%، ليتم تداولها الآن بالقرب من 11 دولار.

كما كانت العملات الأخرى مثل XRP، DOGE، TON، SHIB، DOT، IMX، وNEAR في المنطقة الخضراء.

ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى 1.350 تريليون دولار، في حين أن هيمنتها على العملات البديلة لا تزال عند 50.2٪ حسب منصة coingecko.

اقرأ أيضا:

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تواجه مشكلة بعد الموافقة على ETF الايثيريوم

استطلاع رأي: 7% فقط من الأمريكيين يستخدمون العملات المشفرة في عام 2023