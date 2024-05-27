وضع السوق: سعر البيتكوين يواصل السير العرضي والايثيريوم يقترب من مستوى 4000 دولار

بعد الزخم الكبير المصاحب لإعلان الموافقة على ETF الايثيريوم ارتفع سعر الايثيريوم بشكل سريع من مستويات 3200 دولار إلى مستويات 3800 دولار واليوم يواصل السعر الصعود حيث يقترب أكثر من مستوى 4000 دولار ولم يبق سوى 75 دولار لتحقيق هذا المستوى المهم نفسيا ومعنويا للسوق.

من جهتها تواصل عملة البيتكوين السير العرضي حيث تتداول ما بين 67 ألف دولار و 69 ألف دولار، ويأتي ذلك بعد ارتفاع سعر العملة وصعودها لمستوى يفوق 70 ألف دولار.

حاليا تقدر القيمة السوقية الإجمالية للبيتكوين فوق مستوى 1.35 تريليون دولار ما يمثل 49.8% من القيمة الاجمالية لسوق الكريبتو.

بينما القيمة السوقية لعملة الايثيريوم تقترب أكثر من 0.5 تريليون دولار.

صعود الايثيريوم ساهم بشكل ايجابي على باقي العملات الرقمية البديلة حيث تلون معظمها باللون الأخضر مع تألق واضح لعملة UNI وعملة الميم PEPE.

السير العرضي لسعر البيتكوين يرى فيه العديد من المحللين أنه مسألة وقت ويكسر المقاومة ويرتفع فوق مستوى 70 ألف دولار ويكسر الرقم القياسي السابق المسجل عند مستوى 73 ألف دولار.

نشر المحلل “Titan of Crypto” على منصة X بأن الاختراق قادم بمجرد تجاوز عملة البيتكوين منطقة المقاومة البالغة حوالي 69000 دولار.

قبل ذلك، قام المحلل بتحليل امتدادات “فيبوناتشي” على الرسم البياني لسعر البيتكوين للتنبؤ بأعلى مستوى جديد على الإطلاق في حدود 173000 دولار إلى 224000 دولار.

هذه الامتدادات هي أدوات محددة تستخدم في التحليل الفني للتنبؤ بأهداف القيمة المستقبلية المحتملة بناء على تسلسل “فيبوناتشي”.

ويمكن أن تساعد المتداولين على تحديد المستويات الرئيسية لمراقبة تقلبات الأسعار المحتملة، وبالتالي المساعدة في اتخاذ قرارات أفضل.

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