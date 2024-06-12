سعر البيتكوين يتقلب ويواصل التذبذب مع اقتراب اجتماع اللجنة الفيدرالية

شهدت أسعار عملة البيتكوين تقلبات كبيرة مؤخرا، حيث تأثرت بالتطورات الاقتصادية المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

انخفضت قيمة البيتكوين من أكثر من 70,000 دولار إلى حوالي 66,000 دولار قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي والاجتماع المرتقب للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) اليوم الأربعاء.

عملة البيتكوين تستعد لتطورات جديدة:

خلال الأسبوع الماضي، شهدت عملة البيتكوين تقلبات كبيرة حيث انخفضت قيمة العملة من 72,000 دولار إلى أقل من 68,600 دولار في غضون ساعات قليلة.

ومع أن عطلة نهاية الأسبوع كانت أكثر استقرارا، حيث استعادت عملة البيتكوين جزء من خسائرها ووصلت إلى حوالي 69,000 دولار، إلا أن الأحداث أخذت منحى إيجابي في بداية هذا الأسبوع.

حيث ارتفعت قيمة البيتكوين مجددا إلى ما يزيد عن 70,000 دولار يوم الاثنين.

ومع ذلك، لم يدم هذا الانتعاش طويلا، حيث أدى انتهاء سلسلة التدفقات لصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين إلى انخفاض آخر في قيمة العملة، مما دفعها إلى حوالي 68,000 دولار يوم الثلاثاء.

ثم تراجع السعر مرة أخرى خلال 12 ساعة الماضية، حيث هبط إلى أدنى مستوى له منذ 20 مايو عند 66,000 دولار.

يأتي هذا التراجع في ظل قلق جمهور المستثمرين من بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي والاجتماع القادم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المقرر عقده اليوم.

رغم هذه التقلبات، تمكنت البيتكوين من التعافي جزئيا وتتداول حاليا بأكثر من 67,000 دولار.

لكن من المتوقع استمرار التقلبات مع تزايد الاهتمام بتطورات السوق الأمريكية.

حاليا، تقدر القيمة السوقية للبيتكوين بأقل من 1.33 تريليون دولار، مع هيمنة تبلغ حوالي 51.5% على سوق العملات الرقمية.

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