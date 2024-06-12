تسجيل انخفاض حاد في العلاقة بين البيتكوين وعوائد سندات الخزانة الأمريكية

تشير البيانات الحديثة من شركة “Barchart” إلى أن الارتباط بين البيتكوين (BTC) وعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قد تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 14 عام.

في بداية هذا الأسبوع، سجل الارتباط انخفاض إلى سالب 53.

يعكس عائد سندات الخزانة العائد الذي يمكن أن يجنيه المستثمرون عند شراء التزامات الحكومة الأمريكية.

توقعات عوائد سندات الخزانة:

يعتقد خبراء السندات أن عائدات سندات الخزانة قد تصل إلى مستويات مرتفعة قريبا قبل أن تشهد انخفاض طفيف في نهاية العام.

شهد عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تقلبات هذا العام، حيث تأثر بتوقعات المستثمرين بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات.

ومع ذلك، شهدت العائدات ارتفاع بعد أن جاءت البيانات الاقتصادية أقوى من المتوقع واستمر التضخم في الارتفاع.

حاليا، لا يزال هناك عدم وضوح بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض سعر الفائدة مرتين أو مرة واحدة هذا العام، أو ربما لا يقوم بأي تخفيضات في عام 2024.

هذه التوقعات غير المؤكدة لها تأثير كبير على الأسواق المالية، بما في ذلك سوق العملات المشفرة.

حيث تأثرت أسعار البيتكوين بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

انخفض سعر العملة الرقمية البيتكوين إلى 66,000 دولار يوم الثلاثاء بعد أن شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) نهاية لسلسلة تدفقات داخلية استمرت 19 يوم.

ورغم التدفقات القوية التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي، لم تتمكن البيتكوين من تجاوز مستوى 72,000 دولار بسبب بيانات الوظائف التي جاءت أقوى من المتوقع.

حاليا جل الأنظار نحو القرارات التي ستصدر اليوم من الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة، بعدها سنرى كيف سيتفاعل سعر البيتكوين وباقي العملات الرقمية البديلة مع هذه القرارات.

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