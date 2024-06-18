تراجع حاد في قيمة عملات الميم وسط تحول نحو العملات الرقمية ذات الجودة

شهد سوق العملات الرقمية المشفرة انخفاض حاد، حيث تراجع إجمالي القيمة السوقية بنحو 75 مليار دولار خلال 12 ساعة الماضية، ليصل إلى أدنى مستوى شهري عند 2.48 تريليون دولار.

كانت العملات الرقمية ذات طابع الميم هي الأكثر تضرر، حيث شهدت انخفاضات كبيرة.

تكبد العملات الرقمية ذات طابع الميم خسائر فادحة:

صرح المحلل في سوق الكريبتو “كايل تشاسي”، في منشور له على منصة X اليوم 18 يونيو، بأن البيع السريع للعملات ذات طابع الميم أصبح واضح.

وأوضح أن العملات الرقمية ذات طابع الميم، والتي كانت تهيمن على السوق بقوة نسبية قبل بضعة أيام، قد تراجعت بشكل كبير ولم تعد مرئية في السوق.

وصف “تشاسي” هذا التراجع الكبير بأنه رحلة إلى الجودة، حيث يتجه المستثمرون نحو العملات الرقمية المشفرة التي تقدم وظائف حقيقية أو تخدم أغراض ملموسة.

وأضاف:

لقد بدأ التوجه نحو الجودة، لذا شهد سوق العملات الرقمية ذات طابع الميم هزة هائلة.

في حين انخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 3٪، تراجعت القيمة السوقية للعملات الميم بنسبة 14٪ في نفس الفترة، لتصل إلى 48.8 مليار دولار، وفقا لموقع CoinGecko.

وكانت عملة MAGA TRUMP هي الخاسر الأكبر، حيث انخفضت بنسبة 34٪ إلى 7.34 دولار.

عانت أيضا عملات ميم أخرى من خسائر تجاوزت 14٪، بما في ذلك Dogewhatever (WIF) وBritcoin (BRT) وBook of Meme (BOME).

أما المراكز الثلاثة الأولى من العملات الميم:

الدوجكوين (DOGE) وShiba Inu (SHIB) وPepe (PEPE)

فقد تراجعت أيضا بنسب مكونة من رقمين.

هذا ولم تكن العملات الرقمية ذات طابع الميم وحدها التي شهدت تراجع كبير، إذ عانت العملات الرقمية البديلة أيضا من انخفاضات ملحوظة.

فيما يتعلق بعملة البيتكوين، فقد انخفض سعر العملة إلى مستوى الدعم عند حوالي 65,000 دولار قبل أن يتعافى قليلا، وما زال يتداول ضمن قناة عرضية مستمرة منذ ثلاثة أشهر ونصف.

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