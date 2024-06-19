وضع السوق: تراجع تقلب سعر البيتكوين وهدوء عند مستوى 65 ألف دولار

شهدت عملة البيتكوين انخفاض ملحوظ في مستوى التقلبات في الفترة الأخيرة، حيث لم تسجل أي تحركات سعرية حادة في الاتجاهين منذ إتمام عملية الانقسام الرابعة في مكافأة تعدين البيتكوين في شهر أبريل.

هذا الاتجاه نحو تقلبات أقل يعكس بحسب الخبراء نضج السوق.

مؤشرات على نضج البيتكوين:

خلال الأسبوع الماضي، سجلت عملة البيتكوين انخفاض طفيف تجاوز قليلا نسبة 3٪، حيث طغت عمليات البيع على الشراء في معظم منصات التداول.

وفقا لتقرير حديث صادر عن شركة “Kaiko”، بلغ صافي حجم التداول التراكمي للأزواج الرئيسية لتداول البيتكوين 518 مليون دولار بين 10 و14 يونيو، مع تسجيل منصتي بينانس وBybit أعلى مستويات لضغط البيع.

مما جاء في تقرير “Kaiko” أن البيتكوين، على الرغم من تعرضها لتقلبات في الأسعار نتيجة للأخبار الاقتصادية الكلية خلال الأسبوع الماضي، إلا أنها أظهرت مستوى جديد من النضج في عام 2024، وهو ما يتضح من انخفاض تقلباتها.

منذ بداية عام 2024، بقيت التقلبات التاريخية للبيتكوين لمدة 60 يوم أقل من 50٪، وهو ما يتناقض بشكل كبير مع التقلبات الشديدة التي شوهدت في عام 2023 عندما تجاوزت التقلبات 100٪.

في عام 2024، وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى من الاستقرار في تاريخها الحديث، حيث بلغت قمة تقلباتها 40٪ فقط، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروة التقلبات التي تجاوزت 106٪ في عام 2021 عندما سجلت عملة البيتكوين أعلى مستوياتها السعرية.

حتى إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة لم يكن له تأثير كبير طويل الأمد على تقلبات العملة، وفقا لتقرير شركة “Kaiko”.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أنه من المبكر تحديد ما إذا كان هذا الوضع الجديد سيستمر، إلا أن التغيرات في هيكل سوق البيتكوين على مدار العام الماضي قد تفسر سبب بقاء حركة السعر هادئة نسبيا.

تتداول عملة البيتكوين في وقت نشر هذه المقالة بسعر 65400 دولار بانخفاض بنسبة 4% تقريبا في آخر 7 أيام، بينما انخفضت القيمة السوقية الإجمالية لسوق الكريبتو دون مستوى 2.5 تريليون دولار.

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