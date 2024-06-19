هل سيؤثر متداولو التجزئة على سعر البيتكوين وهل يمكنهم دفع السعر إلى ما فوق 70 ألف دولار؟

ظلت أسعار البيتكوين محاصرة دون مستوى 70,000 دولار لفترة طويلة، حيث باءت جميع محاولات تجاوز هذا الحاجز بالفشل، ولم تتمكن عملة البيتكوين من الحفاظ على أي زخم صعودي مستمر.

ما يثير الاهتمام هو الكشف عن أن جمهور التجزئة لم يدخلو السوق بشكل كبير بعد.

غياب متداولو التجزئة عن سوق الكريبتو:

بحسب تحليل حديث من “CryptoQuant”، لم تصل دورة سوق البيتكوين الحالية إلى ذروة النشوة التي كانت تميز قمم الدورات السابقة.

في هذه الدورات السابقة، كان السمة البارزة هي هيمنة العملات الرقمية التي تم الاحتفاظ بها لمدة تقل عن ثلاثة أشهر، مما يشير إلى أن حاملي العملات الرقمية على المدى الطويل قد حققوا بالفعل أرباحهم.

هذا يترك السوق تحت رحمة المتداولين والمضاربين الجدد، مما يؤدي عادة إلى تقلبات أعلى.

في الدورة الحالية، تشكل البيتكوين التي تم الاحتفاظ بها لمدة تقل عن ثلاثة أشهر حوالي 35٪ فقط من القيمة المحققة، وهو مستوى يشير إلى المراحل الأولى من الأسواق الصاعدة السابقة.

وفقا لـ “CryptoQuant”، فإن هذا يدل على أن السوق لم يصل بعد إلى مستويات النشوة القصوى التي تسبق عادة قمم الأسعار.

مؤشر الأرباح المحققة بين حاملي العملة على المدى القصير، المعروف بـ SOPR، لم يصل بعد إلى مستويات الذروة التاريخية التي شهدتها قمم الدورات السابقة.

يشير هيكل السوق الحالي إلى أن الحصة الأكبر لا تزال تتركز في أيدي حاملي الأصول على المدى الطويل، الذين يوفرون قاعدة دعم قوية للسعر.

هذا الوضع يمثل جانبا إيجابيا وسط سوق تعتبر إلى حد ما هادئة، حيث أن ندرة حاملي الأصول على المدى القصير تقلل من احتمالية التحول السريع إلى سوق هابطة.

بالتالي، لا يزال هناك احتمال لتحقيق ارتفاع كبير في الأسعار قبل الوصول إلى قمة الدورة الحالية.

على الرغم من المؤشرات على إمكانيات صعودية إضافية، فإن حاملي البيتكوين أبدوا مخاوفهم، حيث شهد السوق أكبر انخفاض في عدد المحافظ خلال ثلاثة أيام، والذي تزامن مع تراجع في السعر.

وفقا لتقرير “Santiment”، هذا الانخفاض قد يدفع المتداولين إلى تصفية ممتلكاتهم بسبب الخوف من انخفاضات إضافية في الأسعار.

بناء على هذه المعطيات، مازال سعر البيتكوين في وضع معقد، حيث أن غياب تحركات تجار التجزئة الكافية يمكن أن يمنعها من تجاوز حاجز 70,000 دولار بسهولة، على الرغم من الهيكل الداعم القوي الذي يوفره حاملو الأصول على المدى الطويل.

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