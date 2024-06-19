ارتفاع هائل في حجم التداول الفوري للعملات المشفرة بنسبة تفوق 170% خلال عام

حافظت عملة البيتكوين (BTC) على مستوياتها القياسية لعدة أشهر متتالية، لتقترب من أعلى مستوياتها التاريخية.

هذا الأداء القوي للبيتكوين يعزز من نشاط المستثمرين ويؤدي إلى زيادة أحجام التداول في أكبر منصات تداول العملات المشفرة.

في شهر مايو، تجاوز حجم التداول الفوري لأكبر عشر منصات تريليون دولار، محققا زيادة بنسبة 173٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

عند النظر في أداء أكبر منصات تداول العملات الرقمية من حيث الحجم، نجد أن شهر مايو شهد استمرار للانخفاضات التي بدأت في مارس، حيث تم تسجيل في هذا الشهر أرقام قياسية.

شهد أبريل انخفاض بنسبة 60٪ بعد حدث الانقسام، واستمر التراجع بمعدل شهري قدره 22٪ في مايو.

جميع منصات التداول الرئيسية شهدت انخفاضات واضحة بين شهري أبريل ومايو.

وكانت بينانس، المنصة الرائدة، قد شهدت انخفاضا بنسبة 22٪، ليصل حجم تداولها إلى أقل من 550 مليار دولار.

لكن بينانس سجلت نمو بنسبة 151٪ في حجم التداول مقارنة بشهر مايو 2023.

وكان Bybit هي المنصة التي حققت أعلى نسبة نمو، بزيادة تجاوزت 560٪، من أقل من 18 مليار دولار إلى 119 مليار دولار في مايو 2024.

كما شهدت Huobi زيادة كبيرة في حجم التداول بنسبة تقارب 400٪، من أقل من 14 مليار دولار في مايو 2023.

احتفظت بينانس وBybit وOKX بمواقعها في المراكز الثلاثة الأولى من حيث حجم التداول، مع سيطرة ملحوظة على السوق بنسبة إجمالية بلغت 75٪.

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