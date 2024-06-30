هل وصل سعر عملة البيتكوين إلى القاع؟ وهل انتهى الانخفاض؟

قدم العديد من المحللين في منصة “CryptoQuant” -المختصة بمعلومات سوق الكريبتو- العديد من المؤشرات التي توحي بأن سعر البيتكوين قد وصل إلى القاع، مما يشير إلى بداية موجة ارتفاع جديدة.

أشار التقرير الأسبوعي الأخير لمنصة “CryptoQuant” لعدة عوامل مثل:

الزخم الصعودي القوي.

ارتفاع الطلب على البيتكوين.

نمو سيولة العملات المستقرة.

ارتفاع الزخم الصعودي:

يشير مؤشر دورة سوق “Bitcoin Bull-Bear” من “CryptoQuant” حاليا إلى أن سوق العملات المشفرة كان في أدنى حالاته الصعودية منذ مارس 2023، عندما وقعت الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية.

في وقت كتابة هذا المقال، كان سعر البيتكوين يتداول حول 61,000 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في شهر عند 58,500 دولار وحدث ذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يتطلب السوق زخم صعودي حتى تتعافى الأسعار، مما يعني أن مؤشر دورة السوق الصعودية والدببة لـ “CryptoQuant” يجب أن يرتفع فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 30 يوم.

تسارع نمو الطلب على البيتكوين:

يجب أن يتسارع نمو الطلب على البيتكوين إلى المستويات التي شهدها في الربع الأول من العام حتى تتعافى الأسعار.

على الرغم من أن نمو الطلب شهد انتعاش طفيف بعد شهر مايو، إلا أنه لا يزال بطيئ بشكل ملحوظ مقارنة بالمعدلات التي شهدها في بداية العام عندما تم إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) في الولايات المتحدة.

الشراء المستمر للبيتكوين:

يمكن أن تشير زيادة الشراء من حاملي البيتكوين الدائمين إلى أن سعر البيتكوين قد وصل إلى القاع.

حاليا، تقوم هذه المجموعة من المستثمرين بشراء البيتكوين بمعدل شهري يبلغ 72,000 بيتكوين، وهو أقل بكثير من الوتيرة الشهرية للربع الأول التي بلغت 160,000 بيتكوين.

على الرغم من أن وتيرة الشراء قد تعافت قليلا من مستوى مايو البالغ 68,000 بيتكوين، إلا أن هناك حاجة إلى عمليات شراء أعلى بكثير حتى تستعيد الأسعار الزخم الصعودي.

للعلم يبلغ مستوى دعم السعر النهائي للبيتكوين 56,000 دولار، استنادا إلى نطاقات تقييم أسعار “Metcalfe”، والتي حددت مستويات المقاومة العليا في الدورة السابقة.

أي انخفاض دون مستوى الدعم هذا يمكن أن يؤدي إلى تصحيح كبير من شأنه أن يمحو المزيد من القيمة من السوق، مما يحدد ما إذا كانت عملة البيتكوين قد وصلت إلى القاع أم لا.

أخيرا، يمكن الاشارة إلى تسارع سيولة العملات المستقرة، والذي يتجلى في نمو القيمة السوقية للعملة المستقرة التيثر (USDT) لمدة 60 يوم، وهو مقياس حاسم وضروري لتحرك الأسعار نحو الأعلى.

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