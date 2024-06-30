طفرة في عمليات الاحتيال القائمة على نظام TON! إليكم بعض النصائح لتجنب الاحتيال

يشهد النظام البيئي لشبكة TON المفتوحة طفرة في عمليات التصيد الاحتيالي بالتزامن مع ارتفاع نشاط الشبكة وزيادة أسعار العملة الرقمية الأصلية للنظام TON.

استهداف محافظ TON بطرق خادعة:

تتعرض محافظ TON الخاصة بالمستخدمين لهجمات تصيد احتيالي متعددة، بما في ذلك عمليات الإيردروب المزيفة وغيرها من الأساليب التي يستخدمها المهاجمون.

أصدر “يو شيان” مؤسس شركة “SlowMist” لأمن البلوكشين، تحذير بشأن هذه الأنشطة الضارة التي تنتشر بشكل رئيسي عبر مجموعة الدردشة الجماعية على تطبيق التيليغرام.

حيث يستخدم المهاجمون أساليب خادعة مثل الايردروب المزيف لاختراق محافظ TON وسرقة العملات الرقمية، بما في التوزيع الوهمي للرموز الغير قابلة للاستبدال NFT.

أصبح استخدام أرقام التيليغرام المجهولة، التي تشبه أرقام الهواتف، شائع بشكل متزايد لإنشاء حسابات التيليغرام.

قامت المنصة بتوسيع خيارات تسجيل الدخول في أواخر عام 2022 بإضافة ميزة الأرقام المجهولة، مما يلغي الحاجة إلى بطاقة SIM، وتعتمد هذه الطريقة على تقنية البلوكشين، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى المنصة بأمان.

فيما يلي بعض النصائح لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال في نظام TON:

1. تمكين ميزات الأمان المتقدمة

استخدام التحقق بخطوتين: قم بتمكين التحقق بخطوتين لحسابات التيليغرام ومحافظ TON لتعزيز الأمان.

قم بتمكين التحقق بخطوتين لحسابات التيليغرام ومحافظ TON لتعزيز الأمان. كلمة مرور منفصلة: استخدم كلمة مرور منفصلة وقوية لحساب التيليغرام الخاص بك.

2. التحقق من مصادر الرسائل

تجنب الروابط المشبوهة: لا تنقر على الروابط من مصادر غير معروفة أو غير موثوقة، خاصة في الرسائل الجماعية والدردشات.

لا تنقر على الروابط من مصادر غير معروفة أو غير موثوقة، خاصة في الرسائل الجماعية والدردشات. التحقق من عمليات الايردروب: قبل قبول أي عمليات إنزال جوي (Airdrop)، تحقق من المصدر وتأكد من أنه رسمي.

3. استخدام محافظ موثوقة وآمنة

محافظ معروفة: استخدم محافظ معروفة وموثوقة تدعم نظام TON البيئي.

استخدم محافظ معروفة وموثوقة تدعم نظام TON البيئي. تحديثات الأمان: تأكد من تحديث برامج المحافظ والتطبيقات بانتظام للحصول على أحدث التصحيحات الأمنية.

4. الحفاظ على الخصوصية

عدم مشاركة المعلومات الشخصية: تجنب مشاركة معلوماتك الشخصية وأرقام هاتفك في الدردشات العامة أو مع مصادر غير موثوقة.

تجنب مشاركة معلوماتك الشخصية وأرقام هاتفك في الدردشات العامة أو مع مصادر غير موثوقة. استخدام أرقام مجهولة بحذر: إذا كنت تستخدم أرقام تيليغرام مجهولة، كن حذر جدا في التعامل مع الرسائل والمحتوى المشبوه.

5. البقاء على اطلاع بأحدث التهديدات

متابعة الأخبار الأمنية: تابع تحديثات الأمان والنصائح من مصادر موثوقة مثل منصتنا بيتكوين العرب.

تابع تحديثات الأمان والنصائح من مصادر موثوقة مثل منصتنا بيتكوين العرب. الاشتراك في القنوات الرسمية: اشترك في القنوات الرسمية لشبكة TON للحصول على أحدث التحذيرات والمعلومات.

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