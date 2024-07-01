دبي تبدأ في توظيف الذكاء الاصطناعي AI في القطاعات والمكاتب الحكومية

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كعادتها إمارة دبي سباقة لكل ماهو جديد وثوري في مجال التقنيات المختلفة على رأسها الكريبتو والبلوكشين والذكاء الاصطناعي.
مؤخرا تم الإعلان عن تعيين وتوظيف 22 رئيس مكتب الذكاء الاصطناعي في عدة قطاعات حكومية بما في ذلك قطاع الصحة والأمن والتعليم.
في حين لم يتم الكشف عن معايير تعيين وتوظيف هؤلاء الموظفين إلا أن الشيء الملاحظ المشترك في هؤلاء هو أن الحكومة ركزت على توظيف وإعطاء الأولوية للمواطنين، حيث تحرص الدولة على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي بأقل قدر من التأثير الأجنبي.
هذا وكشف ولي عهد دبي، الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”، في بيان صحفي أن مكاتب تكنولوجيا المعلومات الجديدة ستكون حيوية في تطوير استراتيجيات اعتماد الذكاء الاصطناعي.
ومما صرح به الشيخ “حمدان” مايلي:
لقد وافقنا على تعيين 22 رئيس لمسؤولي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية في دبي كجزء من رؤية استشرافية تهدف إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز العمليات الحكومية.
ستعمل هذه المبادرة على تعزيز تقدم دبي وخبرتها في هذا القطاع وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في ابتكار حلول مبتكرة مبنية على التكنولوجيا المتقدمة.
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