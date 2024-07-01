المجرمة “روجا اغناتوفا”.

أو كما تلقب بـ “ملكة الكريبتو”.

عُرفت وذاع صيتها في مجال العملات الرقمية المشفرة بعد تأسيسها وتسويقها لمشروع Onecoin الذي أعتمد بالدرجة الأولى على مخطط بونزي الاحتيالي والذي كبد ضحاياه الملايير من الدولارات.

“روجا” وبعد رفع العديد من الدعاوى القضائية ضدها من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكة اختفت ولم تظهر منذ سنة 2018 على الرغم من وجود أخبار وأدلة تشير إلى ظهورها في اليونان في سنة 2022.

لكنها ومنذ تلك اللحظة أختفت نهائيا ولم يظهر لها خبر مجددا.

في السابق قدم مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي FBI مكافأة تقدر بـ 250 ألف دولار لأي شخص يقدم معلومات تؤدي لإعتقالها.

وبعد مرور مدة زمنية طويلة دون خبر أو دليل، قرر المكتب رفع المكافأة لمبلغ 5 مليون دولار.

هل مازالت حية؟

بالنسبة للغموض المصاحب لإختفاء “روجا” فإن العديد يرى بأنها ربما تكون ماتت وهناك إشاعات تقول بأنها قُتلت على يد رئيس رجال الأمن خاصتها.

بينما هناك تفسيرات أخرى ترى بأنها ربما تكون قد قامت بعمليات تجميلية غيرت من خلالها ملامح وجهها وتسير بجواز سفر ألماني وربما تكون مستقرة في الامارات العربية أو روسيا أو مكان ما في أوروبا الشرقية.

جميعها تفسيرات وتأويلات الصحيح منها والذي لديه دليل ملموس سيحصل على مكافأة قدرها 5 مليون دولار

كانت هذه تفاصيل خبر المجرمة ملكة الكريبتو “روجا اغناتوفا” هل مازالت على قيد الحياة؟ الحكومة الأمريكية ترفع مكافأة العثور عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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