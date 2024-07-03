شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات حادة بسوق العملات الرقمية.. "بيتكوين" تتراجع إلى مستوى 60 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سوق العملات الرقمية، الكريبتو، تقلبات حادة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وخسرت عملة "بيتكوين" 3.9% من قيمتها، وسط مخاوف من استمرار بيع الحكومات الأمريكية والألمانية للعملة بشكل مكثف.

وخسرت عملة "بيتكوين" نسبة 3.97% إلى 60,070.08 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وتراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة 4.07% إلى 3,303.07 دولار، فيما تراجعت الريبل 0.67% إلى 48.37 سنت.

وحسب بيانات المنصة هبطت القيمة السوقية للعملات المشفرة 2.84% إلى 2.26 تريليون دولار، رغم ارتفاع حجم تعاملات السوق خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 5.36%.

ورغم تراجع أسعار العملات، أظهرت بيانات "فارسايد إنفستمنتس" لإدارة الأصول، استمرار التدفقات الوافدة لصناديق البيتكوين الأمريكية المتداولة في البورصة لليوم الخامس على التوالي، مع دخول 129.5 مليون دولار من الاستثمارات أمس، ويعد هذا أعلى معدل يومي للتدفقات الداخلة منذ 12 يونيو الماضي.

وأشار تقرير بحثي صادر عن شركة البيانات والأبحاث (سي سي داتا - CCData)، إلى أن عملة "بيتكوين" على موعد مع رقم قياسي جديد ومن المرجح أن تتجاوز أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا العام.

ولفت التقرير - الذي فحص تحركات أسعار البيتكوين التاريخية - إلى أنها يمكن أن تصل إلى مستوى جديد. وقالت شركة البيانات والأبحاث إن الاتجاهات التاريخية أظهرت أن حدث التنصيف يسبق دائمًا فترة من زيادة الأسعار يمكن أن تستمر من 366 يومًا إلى 548 يوما "قبل الوصول لقمة الدورة".