خبر ايجابي: انخفاض خسائر الاختراق والاحتيال في سوق الكريبتو بنسبة 20% في 2024

السرقة والاحتيال والاحتراق وسحب البساط والاختفاء بأموال المستخدمين والروابط الملغمة والعقود الذكية المفبركة جميعها طرق تهدف للحصول على أموال مستخدمي الكريبتو.

في السنوات الأخيرة عانى العديد من الضحايا من المترصدين والقراصنة الذين شغلهم الشاغل أخذ أموال المستخدمين بالباطل.

لكن هناك تطور إيجابي في سنة 2024.

حيث تراجع حجم الخسائر الناجمة عن عمليات الاختراق بنسبة تفوق 20% مقارنة بنفس الفترة في سنة 2023.

في النصف الأول من سنة 2023 تم تسجيل خسائر فاقت 595 مليون دولار.

بينما في النصف الأول من سنة 2024 تم تسجيل خسائر قدرت بأكثر من 470 مليون دولار عبر 108 حادث وذلك وفقا لبيانات مستقاة من منصة “Immunefi”.

في شهر مايو المنصرم سجلت غالبية الخسائر في شهر مايو من مشروعين:

“Gala Games”، وهو مشروع لألعاب العملات المشفرة خسر 21 مليون دولار.

و”SonneFinance”، وهو بروتوكول إقراض لامركزي خسر 20 مليون دولار.

ووفقا لذات المنصة سابقة الذكر فإن عمليات الاختراق هي من أخذت نصيب الأسد من عمليات السرقة في قطاع العملات الرقمية المشفرة.

أما بالنسبة لشبكات البلوكشين المتضررة فكانت شبكة الايثيريوم هي المتضرر الأكبر بنسبة حوادث تمثل 43% تليها شبكة بينانس BNB التي سجلت نسبة 19% من إجمالي الحوادث.

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