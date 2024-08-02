منصة “Bybit” تنسحب من فرنسا بسبب الضغوط التنظيمية

أعلنت “Bybit”، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة من حيث حجم التداول، أمس (الخميس) أنها ستوقف تقديم منتجاتها وخدماتها للمواطنين والمقيمين في فرنسا.

وأوضحت الشركة أن هذا القرار جاء نتيجة التطورات التنظيمية الأخيرة التي أصدرتها الهيئة التنظيمية في البلاد.

وفقا للإعلان الرسمي، ستقوم Bybit بتقييد حسابات عملائها الفرنسيين إلى وضع الإغلاق فقط بدءا من 2 أغسطس، مما سيمنعهم من فتح مراكز تداول جديدة.

وأوصت الشركة المستخدمين الفرنسيين بإغلاق جميع مراكزهم المفتوحة وسحب أموالهم في أقرب وقت ممكن.

وجاء في البيان:

نرجو منكم إنهاء وإغلاق جميع مراكزكم المفتوحة في جميع المنتجات والبدء في سحب أصولكم وأموالكم من حساباتكم.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم منصة Bybit في 13 أغسطس بتصفية جميع المراكز المفتوحة المتبقية عبر جميع المنتجات، بما في ذلك المنتجات المشتقة، والمنتجات الفورية، وروبوتات التداول، ونسخ التداول، وبطاقة Bybit، ومنتجات Bybit Earn، والمنتجات المهيكلة الأخرى.

ورغم ذلك، ستظل المنصة تسمح للمستخدمين بسحب أصولهم وأموالهم بعد الموعد النهائي للتصفية.

تحذير من الهيئة التنظيمية الفرنسية:

جاء قرار Bybit بعد أن أصدرت هيئة الأسواق المالية الفرنسية (Autorité des Marchés Financiers – AMF) تحذيرا ضد الشركة في مايو الماضي، حيث أشارت إلى أن Bybit كانت تعمل في فرنسا دون الحصول على الترخيص المطلوب، حتى بعد إدراجها في القائمة السوداء قبل عامين.

وبموجب القانون الفرنسي، يجب على مقدمي خدمات الأصول الرقمية (DASPs) التسجيل لدى AMF قبل تقديم خدمات مرتبطة بالأصول الرقمية، مثل تشغيل منصات تداول العملات المشفرة.

وقد حصلت بالفعل العديد من العلامات التجارية الكبرى مثل كوين بيس وCircle وCrypto.com وGemini على تراخيص محلية لتأمين وجودها في السوق الفرنسي.

وعلى الرغم من انسحابها، تعتزم Bybit العودة إلى السوق الفرنسي في المستقبل، لكنها لم تقدم حتى الآن خططا واضحة لتحقيق ذلك.

وأكدت الشركة في بيانها:

نتطلع إلى خدمتكم مرة أخرى في المستقبل القريب بمجرد الحصول على التراخيص المناسبة التي تسمح لنا بذلك.

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