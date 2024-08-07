صندوق ETH التابع لشركة BlackRock يدخل ضمن أفضل 6 صناديق استثمار يتم إطلاقها لعام 2024

تجاوز صندوق ETH التابع لشركة “BlackRock” التوقعات، ليدخل ضمن أفضل 6 صناديق استثمار متداولة تم إطلاقها لعام 2024، رغم الشكوك السابقة حول الطلب عليها.

في 6 أغسطس، سجل الصندوق تدفقات يومية بلغت 108.4 مليون دولار، رغم انخفاض قيمة الأصل الأساسي بنسبة 25٪ خلال نفس الأسبوع.

في الاثنين الأسود للعملات المشفرة، شهد الصندوق تدفقات بقيمة 47 مليون دولار، ليصل إجمالي التدفقات إلى حوالي 868 مليون دولار خلال أسبوعين.

أشار “نيت جيراسي”، رئيس متجر ETF، إلى أن هذا الأداء يضع صندوق “BlackRock ETHA” بين أفضل 10% من صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة هذا العام.

عبر منشور على منصة X في 7 أغسطس، أكد “جيراسي” أن صندوق “BlackRock ETHA” احتل مكانة بين أفضل ستة صناديق استثمار متداولة لهذا العام من حيث التدفقات الواردة.

شهد الصندوق تدفقات إضافية بلغت 98.4 مليون دولار، مما يبرز استمرار اهتمام المستثمرين المؤسسيين، رغم التحديات التي يواجهها السوق.

في المقابل، سجل صندوق FETH التابع لشركة “Fidelity” تدفقات بلغت 22.5 مليون دولار، بينما كانت التدفقات الخارجة الوحيدة من صندوق ETHE التابع لشركة “Grayscale”، الذي خسر 39.7 مليون دولار. وعلى الرغم من هذه التطورات، لا يزال الطلب على الايثيريوم الفوري مستقرا إلى حد ما، مع استقرار الأسعار حول 2500 دولار بعد التراجع الكبير في وقت سابق من الأسبوع.

في نهاية يوليو، أفادت تقارير بأن ستة من أفضل عشرة صناديق استثمار متداولة أداء في عام 2024 كانت مرتبطة بالعملات المشفرة.

ومع ذلك، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين تدفقات خارجية ملحوظة في 6 أغسطس، حيث بلغ مجموعها 148.6 مليون دولار، وفقا للبيانات الأولية من “Farside Investors”.

وفي خطوة إضافية لتعزيز سوقها، اقترحت شركتا “BlackRock” وناسداك في 6 أغسطس تغيير في القواعد لإدراج خيارات التداول لصندوق الايثيريوم المتداول في البورصة.

تهدف هذه الخيارات إلى منح المستثمرين حق شراء أو بيع الصناديق بسعر محدد مسبقا وفي تاريخ معين، مما يوفر أداة استثمار إضافية منخفضة التكلفة للتعرض للأيثيريوم الفوري.

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