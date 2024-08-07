عملة IOTA تحقق التوافق مع الشريعة الإسلامية وتوسع قاعدة مستثمريها: هل يمكن لـ IOTA تسجيل قمة جديدة؟

أعلنت IOTA، التي تدير بلوكشين موزع مفتوح المصدر (DLT) والذي يستخدم في تطبيقات الويب 3 والاقتصادات الرقمية، أن عملتها المشفرة أصبحت الآن متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقد حصلت IOTA على شهادة من معهد كامبريدج للتمويل الإسلامي، تؤكد التزام رمز IOTA بجميع مبادئ وإرشادات الشريعة الإسلامية، بما في ذلك تلك المطبقة في قطاع الخدمات المالية الإسلامية.

دور IOTA في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

برزت مؤسسة IOTA Ecosystem DLT كشركة رائدة في التكامل الرقمي داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تأسيسها كأول مؤسسة تعمل وفق لوائح أسس DLT لسوق أبوظبي العالمي (ADGM).

أدركت مؤسسة IOTA، مع توسعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية دمج عملياتها وعروضها بما يتماشى مع قوانين الشريعة الإسلامية.

يتضمن هذا النظام من المبادئ والقواعد، المستندة إلى القرآن والحديث، الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والقانونية في حياة المسلمين.

يعد الامتثال للشريعة الإسلامية خطوة استراتيجية لزيادة جاذبية رمز IOTA للمستثمرين، مما يساهم في زيادة السيولة واستقرار العملة.

كما يفتح هذا التوافق الأبواب لشراكات جديدة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، ويعزز إمكانية تنفيذ مشاريع البلوكشين ضمن نظام IOTA البيئي.

تعزيز الاستثمار والفرص:

الجمع بين الامتثال للشريعة الإسلامية والهيكل التنظيمي المتطور لسوق أبوظبي العالمي يجعل من عملة IOTA خيار جذاب للمستثمرين الإسلاميين.

يمكن لمشاريع مثل التحقق من اللحوم الحلال لمطاعم الوجبات السريعة والخدمات المصرفية الإسلامية والتأمين (التكافل) الاستفادة من توافق IOTA مع الشريعة الإسلامية.

إلى جانب تعزيز سمعة مؤسسة IOTA Ecosystem DLT ومعاييرها الأخلاقية، تسهم شهادة معهد كامبريدج للتمويل الإسلامي في تعزيز مكانة IOTA وعملتها في المجتمعات الإسلامية.

تشكل شهادة الامتثال للشريعة الإسلامية تطور هام لـ IOTA، حيث تفتح الباب أمام مستثمرين وشراكات جديدة، لاسيما في المناطق التي يكون فيها الالتزام بالشريعة الإسلامية ضروري.

هذا التحديث يضيف مصداقية أكبر للعملة الرقمية IOTA، ويمهد الطريق لمزيد من تطبيقات البلوكشين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما ينشيء فرص جديدة في هذا القطاع المتنامي.

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