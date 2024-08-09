اليابان تعلن اعتماد عملة XRP على المستوى الوطني للمدفوعات بحلول عام 2025

أعلنت اليابان عن اعتماد عملة XRP كوسيلة للمدفوعات على المستوى الوطني بحلول عام 2025، مما يمثل خطوة مهمة تضع البلاد في مقدمة الثورة الرقمية في قطاع الدفع.

هذه الخطوة تتماشى مع توقعات “يوشيتاكا كيتاو”، الرئيس التنفيذي لشركة “SBI Holdings”، الذي توقع سابقا انتشار استخدام XRP بشكل واسع في القطاع المصرفي الياباني.

ومع هذا الإعلان، تُعزز اليابان موقعها الريادي في مجال الدفع الرقمي، مما يمهد الطريق لتغيرات كبيرة متوقعة على شبكة XRP Ledger (XRPL).

للتذكير في عام 2023، أعرب “يوشيتاكا كيتاو”، الرئيس التنفيذي لشركة “SBI Holdings”، عن ثقته في أن عملة XRP ستصبح القوة المهيمنة في القطاع المصرفي الياباني بحلول عام 2025.

أشار إلى تبني العديد من الشركات الكبرى وشركات تحويل الأموال لتقنية XRP، مسلطا الضوء على التقنيات المبتكرة مثل xRapid وRippleNet التي طورتها شركة الريبل والتي شهدت انتشار واسع في خدمات التحويلات الدولية.

يعزز القرار الأخير لليابان من توقعات “كيتاو” حيث يشير إلى دور XRP في إعادة تشكيل البنية التحتية للمدفوعات في البلاد.

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