استجابة شركة التيثر لدعوى قضائية بقيمة 2.4 مليار دولار رفعتها ضدها شركة “Celsius”

استجابت شركة التيثر، المُصدرة للعملة المستقرة USDT، لدعوى قضائية بقيمة 2.4 مليار دولار رفعتها منصة إقراض العملات المشفرة المتوقفة “Celsius”.

تتهم “Celsius” في دعواها شركة التيثر بإجراء تحويلات احتيالية للبيتكوين، مستندة في ذلك إلى اتفاقية قرض تعود إلى عام 2020 بين الطرفين.

وبموجب هذه الاتفاقية، تمكنت التيثر من الحصول على قروض من “Celsius” بأسعار فائدة منخفضة.

بعد انهيار السوق وفشل شركة “Celsius” في توفير ضمانات إضافية، اضطرت التيثر إلى تصفية ضمانات البيتكوين التابعة لـ “Celsius”.

يدعي المدعي الآن أن شركة التيثر لم تمنح “Celsius” الفرصة لتلبية طلبات الضمانات، وأن التصفية تمت في توقيت قريب من قاع السوق، مما ألحق أضرار مالية بالغة.

ومع ذلك، نفت التيثر هذه المزاعم بشدة، حيث أصر “باولو أردوينو”، الرئيس التنفيذي لشركة التيثر على أن الشركة كانت تمتلك الحق القانوني في تصفية مراكز “Celsius” بعد عدم تلبية الأخيرة لمتطلبات الضمانات.

وصفت التيثر الدعوى بأنها بلا أساس وأنها تهدف إلى تحميل الشركة تبعات سوء إدارتها.

وأكد “أردوينو” أن الشركة ستدافع عن نفسها بقوة في هذه المعركة القانونية، معتبرا إياها مسألة حاسمة بالنسبة لصناعة العملات المشفرة.

وأضاف قائلا:

التنمر لن يثنينا أبدا.

مشددا في منشور لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي على تقديره للدعم الكبير من مجتمع العملات المشفرة.

كما أكد أن التيثر تسعى لأن تكون نموذج يُحتذى به بينما يتعافى مجتمع العملات المشفرة من التأثيرات السلبية للجهات الفاعلة السيئة التي أضرت بالصناعة.

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