تراجع إيرادات تعدين البيتكوين ووصولها إلى أدنى مستوى سنوي

سجلت إيرادات تعدين البيتكوين، التي تُحصّل بشكل أساسي من مكافآت الكتل ورسوم المعاملات، انخفاضا مستمرا على مدى أسبوعين، حيث وصلت إلى أدنى مستوى سنوي جديد في 11 أغسطس.

في 11 أغسطس، انخفضت الأرباح اليومية من تعدين البيتكوين إلى 2.54 مليون دولار، وهو مستوى لم يُشاهد منذ أكتوبر 2023، مما يشير إلى تحديات متزايدة في مجتمع التعدين.

توقعات مسبقة بانخفاض الإيرادات بعد حدث الانقسام:

كان مجتمع تعدين البيتكوين يتوقع منذ فترة طويلة انخفاض كبير في الإيرادات عقب حدث الانقسام في 20 أبريل، الذي أدى إلى خفض مكافآت التعدين من 6.25 بيتكوين إلى 3.125 بيتكوين.

ونتيجة لذلك، تراجعت الإيرادات اليومية من تعدين البيتكوين إلى أقل من 3 مليون دولار لأول مرة في مايو، مقارنة بما كان يُحقق عند حوالي 6 ملايين دولار يوميا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.

رغم التحديات، استمر التمويل في دعم عمليات التعدين بفضل ارتفاع أسعار البيتكوين والضجة حول البروتوكولات الأخرى ضمن نظام البيتكوين البيئي.

كما اتبعت شركات تعدين كبرى مثل “Biftfarms” استراتيجيات استباقية، بما في ذلك تحديثات شاملة لمعدات التعدين لضمان الاستمرارية والربحية في ظل التحديات الحالية.

منذ الانخفاض الكبير في مايو، شهدت الإيرادات اليومية لعمال تعدين البيتكوين انتعاش مؤقتا قبل أن تسجل تراجع مستمر لمدة أسبوعين، وصولا إلى أدنى مستوى سنوي جديد.

من بين العوامل الرئيسية التي أسهمت في هذا التراجع: السوق الهابطة المستمرة، انخفاض سعر البيتكوين، زيادة صعوبة الشبكة، والتصفية الناتجة عن هذه الظروف.

استجابة الشركات وتخطيط الاستدامة:

على الرغم من الانخفاض الحاد في الإيرادات اليومية، شهدت أسهم شركة تعدين البيتكوين الكندية “Biftfarms” ارتفاعا بنحو 22٪ بعد الإعلان عن أرباح الربع الثاني التي جاءت أفضل من المتوقع.

في 8 أغسطس، كشف “بن غانيون”، الرئيس التنفيذي لشركة “Biftfarms”، عن استراتيجية الشركة للحفاظ على أرباحها الشهرية من خلال ترقيات مستمرة لأسطولها وتوسع جغرافي، على الرغم من التحديات.

ومع ذلك، انخفضت إيرادات الشركة الإجمالية في الربع الثاني إلى 42 مليون دولار، أي بنسبة 16٪ عن الربع الأول، وكانت أقل من توقعات المحللين، وهو ما أرجعته الشركة إلى انخفاض مكافآت الكتلة.

اقرأ أيضا:

اقتراب كاردانو من ترقية “تشانغ”: ما نسبته 72% من مشغلي المجمعات موافقون على الترقية

تحولات كبيرة في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية

