الايثيريوم يقود السوق بتدفقات واردة فاقت 150 مليون دولار تزامنا مع التراجع الأخير

شهدت عملة الايثيريوم انتعاش ملحوظ في السوق خلال الفترة الأخيرة، حيث خالفت عملة الايثيريوم النسق بشكل كبير كما خالفت التراجع الأخير الذي حدث في الأسعار.

إذ يبدو أن المستثمرين اعتبروا هذا الانخفاض فرصة مواتية للشراء، ما دفعهم إلى ضخ تدفقات مالية كبيرة.

تشير البيانات إلى أن الايثيريوم نجحت في جذب تدفقات مالية بقيمة 155 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي فقط.

وبحسب تقرير صادر عن “CoinShares”، فقد أدى هذا الارتفاع الأخير في التدفقات إلى زيادة إجمالي التدفقات الداخلة منذ بداية العام إلى 862 مليون دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2021.

ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الإطلاق الأخير لصناديق الاستثمار المتداولة الفورية.

لم يقتصر التفاؤل على الايثيريوم وحدها، بل امتد ليشمل أصول وعملات رقمية أخرى.

فعلى سبيل المثال، شهدت عملة البيتكوين زيادة ملحوظة في التدفقات المالية الواردة نهاية الأسبوع، مما رفع إجمالي التدفقات الأسبوعية إلى 13 مليون دولار، وذلك بالرغم من تسجيلها تدفقات خارجة في بداية الأسبوع.

في المقابل، شهدت المنتجات المتداولة في البورصة المرتبطة بالبيتكوين على المكشوف أكبر تدفقات خارجية لها منذ مايو 2023، حيث بلغت 16 مليون دولار (أي 23٪ من الأصول الخاضعة للإدارة).

وقد أدى ذلك إلى انخفاض إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لهذه المراكز القصيرة إلى أدنى مستوى لها هذا العام، مما يعكس خروج بعض المستثمرين الرئيسيين.

كشف التقرير الأسبوعي لتدفقات صناديق الأصول الرقمية الصادر عن “CoinShares” أن الاتجاه الإيجابي امتد أيضا إلى منتجات استثمارية مرتبطة بعملات سولانا والريبل وكاردانو، والتي سجلت تدفقات أسبوعية بقيمة 4.5 مليون دولار و0.7 مليون دولار و0.6 مليون دولار على التوالي.

بشكل عام، شهدت منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية تدفقات واردة بقيمة 176 مليون دولار، حيث اعتبر المستثمرون التراجعات الأخيرة في الأسعار فرصة للشراء.

وعلى الرغم من انخفاض إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AuM) لهذه المنتجات إلى 75 مليار دولار بعد خسارة تجاوزت 20 مليار دولار خلال تصحيح السوق، إلا أنها عاودت الارتفاع لتصل إلى 85 مليار دولار وفقا لتقديرات CoinShares.

في الوقت نفسه، ارتفع حجم التداول في المنتجات المتداولة في البورصة (ETP) إلى 19 مليار دولار خلال الأسبوع، متجاوزا المتوسط الأسبوعي لهذا العام والبالغ 14 مليار دولار.

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