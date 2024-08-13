توقعات بتراجع مرتبة “ساتوشي ناكاموتو” كأكبر حامل للبيتكوين هذا العام: من سيكون صاحب المرتبة الأولى؟

يتوقع “إريك بالتشوناس”، كبير محللي صناديق ETF البيتكوين في بلومبيرغ، أن “ساتوشي ناكاموتو”، المؤسس الغامض لعملة البيتكوين، قد يفقد مكانته كأكبر حامل للعملة المشفرة البيتكوين بحلول نهاية هذا العام.

حيث من المرجح أن تتفوق عليه صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETF) في الولايات المتحدة، التي تمتلك حاليا حوالي 909,000 عملة بيتكوين.

جدير بالذكر أن صندوق IBIT التابع لشركة “BlackRock” وحده يمتلك الآن 347,767 عملة بيتكوين، مما يجعله ثالث أكبر حامل للبيتكوين على مستوى العالم.

علق “بالتشوناس” قائلا:

بلاك روك في طريقها لتصبح الأكبر بحلول أواخر العام المقبل، ومن المرجح أن تحافظ على هذه المكانة لفترة طويلة جدا.

في يوم الاثنين، استقطبت صناديق الاستثمار المتداولة لعملة البيتكوين تدفقات صافية إضافية بقيمة 27.9 مليون دولار.

تُعد MicroStrategy، والحكومة الأمريكية، والحكومة الصينية، وRobinhood من بين أكبر حاملي البيتكوين في الوقت الحالي.

الثروة الغامضة لساتوشي ناكاموتو:

تظل ثروة “ساتوشي ناكاموتو” موضوع للنقاش، حيث يعتقد البعض أنه يمتلك حوالي 1.1 مليون عملة بيتكوين.

ومع ذلك، تشير أبحاث BitMEX إلى أن هناك القليل من الأدلة الداعمة لهذا الادعاء، وأنه من المحتمل أن يكون قد عدن وأنتج ما يصل إلى 700,000 عملة بيتكوين فقط.

ثروة “ساتوشي” الهائلة تعتبر دائما مصدر قلق لسوق البيتكوين، نظرا لتأثيرها المحتمل على الاستقرار النقدي للعملة.

لم يتم تحريك العملات المرتبطة بمنشئ البيتكوين منذ أكثر من عقد، ورغم أنه من غير المرجح أن يتم بيع هذه العملات بشكل جماعي، إلا أن هذا السيناريو قد يشكل خطرا إذا ما بدأ أحد أفراد عائلة “ساتوشي” في تصفية هذه الثروة.

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