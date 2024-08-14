مؤتمر WebX 2024 في اليابان: تجمع لشركات الويب 3 والبلوكشين

يومان لفتح الباب لاستخدام تقنيات الويب 3

WebX 2024 هو مؤتمر عالمي حول تقنيات الويب 3، تنظمه CoinPost، أكبر منصة إعلامية للعملات المشفرة والويب 3 في اليابان.

مع تطور التشريعات، ستشارك الحكومة اليابانية والشركات الكبرى التي تسعى للتوسع في مجال الويب 3 بأعداد كبيرة.

يركز المؤتمر على توسيع نطاق استخدام تقنيات الويب 3 في الصناعة، ويجمع المشاركين من جميع أنحاء العالم.

يضم المؤتمر حوالي 180 شركة عارضة، وحوالي 250 متحدث (بالتساوي بين الجلسات اليابانية والدولية)، وحوالي 130 شريك إعلامي (من بينهم بيتكوين العرب)، مما يجعله أكبر مؤتمر في آسيا.

ستشارك العديد من الشركات الكبرى من الصناعات اليابانية المشهورة عالميا مثل الأنمي والألعاب، مما يتيح فرصا للتفاعل مع الحضور العالمي. سيشارك DJ الشهير “ستيف أوكي” في الحفلة الافتتاحية لإطلاق WebX 2024.

مؤتمر استعراض تقنيات الويب 3 في اليابان

التاريخ : 28-29 أغسطس 2024

: 28-29 أغسطس 2024 المكان : طوكيو، اليابان – برج ذا برينس بارك طوكيو

: طوكيو، اليابان – برج ذا برينس بارك طوكيو المنظم: CoinPost – أكبر منصة إعلامية للويب 3 والعملات المشفرة في اليابان

سيركز المؤتمر على تسريع تبني وتنفيذ تقنيات الويب 3 في المجتمع، حيث سيتيح فرصا للحصول على أفكار تجارية وتكوين علاقات تساعد في تقدم تقنيات الويب 3.

لماذا يجب حضور المؤتمر؟

جلسات حصرية مع متحدثين بارزين من جميع أنحاء العالم، مع تسجيلات متاحة لحاملي التذاكر.

الوصول إلى مناطق العرض لأكثر من 180 شركة خارج مجال الويب 3.

المشاركة في مناطق IP والألعاب: شركات مثل كودانشا، كابكوم، توهو، سكوير إينيكس وغيرها ستشارك في الحدث.

الوصول إلى مناطق التواصل والفعاليات (متاحة لحاملي تذاكر Business وما فوق).

المشاركة في أكثر من 100 حدث جانبي مرتبط: خدمة تاكسي مجانية إلى أماكن الفعاليات الجانبية خلال WebX.

لمن يود حضور المؤتمر يتزامن ذلك مع جولة آسيا وأسبوع بلوكشين طوكيو:

DAO TOKYO 2024 (طوكيو / اليابان)

21-22 أغسطس 2024 Coinfest Asia 2024 (بالي / إندونيسيا)

22-23 أغسطس 2024 ETHTokyo’24 (طوكيو / اليابان)

23-26 أغسطس 2024 WebX 2024 (طوكيو / اليابان)

28-29 أغسطس 2024 Korea Blockchain Week 2024 (سيول / كوريا)

1-7 سبتمبر 2024

المتحدثون البارزون في WebX

فوميو كيشيدا (اليابان / رئيس الوزراء)

ماساكي تايرا (عضو في مجلس النواب / رئيس فريق مشروع الويب 3 في الحزب الديمقراطي الليبرالي)

يوريكو كويكي (حكومة طوكيو / حاكمة طوكيو)

ريتشارد تنغ (بينانس / الرئيس التنفيذي)

أودري تانغ (تايوان / أول وزيرة رقمية، مؤسِسة مشاركة)

ناوهيكو أوينو (مختبر بلوكتشين تويوتا)

كين كانيتومو (كونامي ديجيتال)

كوسوكي هاماساكي (سانريو – مشهورة بـ Hello Kitty)

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