إطلاق التيثر لعملة USDT على شبكة Aptos وتفاعل سعر APT ايجابا

أعلنت شركة التيثر، المسؤولة عن إصدار العملات المستقرة USDT، يوم الاثنين عن خططها لإطلاق عملة USDT المرتبطة بالدولار الأمريكي على شبكة Aptos.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع للشركة للاستفادة من تقنية البلوكشين المتقدمة التي تتميز بها شبكة Aptos، بما في ذلك السرعة الفائقة وقابلية التوسع، بهدف تعزيز سهولة استخدام العملة الرقمية على نطاق عالمي.

توسع USDT على شبكة Aptos:

في إعلان رسمي صدر في 19 أغسطس، كشفت شركة “Tether Operations Ltd” عن نيتها لتوسيع دعم عملة USDT لتشمل شبكة Aptos.

هذه الخطوة تأتي في أعقاب النمو الملحوظ الذي شهدته شبكة Aptos مؤخرا، حيث ارتفع متوسط ​​عدد المستخدمين النشطين يوميا من 96 ألف في يناير إلى 170 ألف في يوليو.

من المتوقع أن يسهم دمج العملة المستقرة في شبكة Aptos في الاستفادة من بنيتها التحتية المتقدمة التي تتميز بسرعة وقابلية توسع غير مسبوقتين.

بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي هذا التكامل إلى تخفيض كبير في رسوم الغاز، مما سيجعل تكلفة المعاملات أقل بشكل ملحوظ.

علق “باولو أردوينو”، الرئيس التنفيذي لشركة التيثر، على هذا التكامل بقوله:

تقدم تقنية Aptos منصة مبتكرة تتيح إجراء المعاملات بشكل أسرع وأكثر كفاءة باستخدام USDT. ويعكس هذا التعاون التزامنا المستمر بقيادة الابتكار وتقديم أدوات مالية مستقرة وموثوقة لمستخدمينا.

من جانبه، أشار “مو شيخ”، الرئيس التنفيذي لشركة Aptos Labs، إلى أن هذا التعاون سيعزز قدرة شبكة Aptos على معالجة كميات كبيرة من المعاملات بسرعة، مما سيسهم في نمو قاعدة مستخدميها.

كانت تجربة التكامل مع Ton Network ناجحة لكلتا الشركتين، حيث شهدت زيادة في تعدين USDT بفضل المشاريع الجديدة على شبكة Ton.

ووفقا لبيانات الشفافية الصادرة عن شركة التيثر، تم سك ما قيمته 730 مليون دولار من العملة المستقرة على شبكة Ton حتى الآن.

ارتفع سعر عملة APT بنسبة 3% ليصل إلى أعلى مستوى له عند 6 دولار، لكنه واجه مقاومة عند هذا المستوى النفسي.

يتم تداول السعر حاليا عند 5.90 دولار، مع تسجيل أدنى مستوى له خلال 24 ساعة عند 5.74 دولار وأعلى مستوى عند 6.03 دولار.

بالاضافة إلى ذلك ارتفع حجم التداول بنسبة 51% خلال 24 ساعة الماضية، مما يعكس زيادة الاهتمام بين المتداولين.

ووفقا لبيانات DefiLIama، وصلت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لشبكة Aptos إلى ما يقرب من 400 مليون دولار.

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