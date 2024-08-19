تدفق منصات تداول العملات المشفرة للتسجيل والحصول على الترخيص في تركيا: التفاصيل هنا

تسعى شركات العملات المشفرة الكبرى مثل كوين بيس وKuCoin وGate.io، إلى جانب العديد من الشركات الصغيرة والكبيرة الأخرى، للحصول على تراخيص تجارية للعمل في تركيا، وذلك وفقا لقائمة محدثة أصدرها مجلس أسواق رأس المال التركي.

تم نشر القائمة لأول مرة في 9 أغسطس وتضمنت 47 شركة عملات مشفرة، لكنها سرعان ما تم تحديثها لتشمل المزيد من الأسماء، ليصل العدد الإجمالي إلى 76 شركة.

ووفقا لما ورد في مقدمة القائمة، فإن هذه الشركات أعلنت التزامها بالعمل وفقا للمادة 11 المؤقتة من قانون أسواق رأس المال رقم 6362.

ومع ذلك، وجود هذه الشركات في القائمة لا يعني أنها حصلت على التراخيص المطلوبة بموجب التشريعات ذات الصلة.

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد تنظيم العملات المشفرة في تركيا تغييرات مستمرة.

حاليا، تُنظم الصناعة من خلال اللوائح القائمة في السوق، إذ لا يوجد إطار قانوني محدد للعملات المشفرة في البلاد.

وكان “محمد شيمشك” وزير الخزانة والمالية التركي، ، قد أشار في يناير الماضي إلى اكتمال التشريع المقترح لتنظيم العملات المشفرة، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن أي مسودة لهذا التشريع.

جدير بالذكر أن بينانس، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة من حيث حجم التداول، قد أوقفت مؤخرا جميع أنشطتها التسويقية في تركيا، مشيرة إلى التزامها بالامتثال التنظيمي.

ورغم ذلك، لا يزال بإمكان العملاء الأتراك الوصول إلى خدمات بينانس، لكن الشركة أعلنت عن خطط لتقليص دعم اللغة التركية تدريجيا خلال ثلاثة أشهر.

وتضمنت القائمة المحدثة لمجلس أسواق رأس المال التركي أيضا أسماء بارزة مثل “Bitfinex” و”Crypto.com” و”BitBNS”.

جدير بالذكر أن تركيا شهدت زيادة كبيرة في الطلب على العملات المشفرة، حيث تحتل البلاد المرتبة الرابعة عالميا من حيث حجم التداول، بقيمة 170 مليار دولار، بعد الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة.

يرتبط هذا الطلب المتزايد بشكل كبير بالوضع الاقتصادي المتردي في تركيا، حيث فقدت الليرة التركية أكثر من 82% من قيمتها مقابل الدولار خلال السنوات الخمس الماضية، وهي الآن عند أدنى مستوى لها على الإطلاق.

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