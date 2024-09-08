أول مصادرة للعملات المشفرة في اسكتلندا: التفاصيل هنا

في سابقة تاريخية في اسكتلندا، صادرت السلطات 110 آلاف جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي 144,384 دولار) من “جون روس ريني”، البالغ من العمر 29 عام.

المصادرة تعتبر أول تطبيق لقانون تشريعات عائدات الجريمة لمصادرة عملات رقمية مشفرة.

تم البت في القضية في المحكمة العليا بإدنبرة.

التفاصيل:

أُدين “ريني”، من “كامبوسلانج”، بتهمة حيازة سلع مسروقة عقب عملية سطو عنيفة وقعت في “بلانتير”، جنوب شرق غلاسكو، في مارس 2020.

استعرضت المحكمة العام الماضي وقائع الحادث، حيث اقتحم ثلاثة رجال منزل الضحية.

استيقظ الضحية ليجد أحد المهاجمين يقف فوقه وهو يحمل ساطور، مما أجبره على تحويل 23.5 بيتكوين، وهو ما كان يعادل وقتها حوالي 109,601 جنيه إسترليني.

خلال الهجوم، تعرضت امرأة أخرى في المنزل لاعتداء عنيف، حيث تم ضربها بشريط شوكولاتة “توبليرون” مرار قبل أن تُلقى في غرفة النوم.

قام المهاجم بعدها بمحاولة ذبح حلق المرأة باستخدام الشوكولاتة الملطخة بالدماء قبل الفرار من المكان.

رغم إنكاره للمشاركة المباشرة في السرقة، وُصف “ريني” بأنه العقل التقني وراء العملية، حيث قدّم خبراته حول كيفية تحويل العملات المشفرة، وفقا لتقرير BBC.

وعلى الرغم من دوره المحوري في الجريمة، تلقى “ريني” حكم مخفف نسبيا، حيث تم الحكم عليه بـ 150 ساعة من العمل غير المدفوع وأمر بالمتابعة تحت الإشراف لمدة ستة أشهر.

في 3 سبتمبر، وافقت المحكمة العليا في إدنبرة على تحويل البيتكوين إلى نقود.

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